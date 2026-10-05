Se confirma el cambio de hora en España en la fecha más temprana permitida por ley: la UE avala el sistema

España volverá al horario de invierno dentro de tres semanas. A las 03.00 del domingo 25 de octubre serán las 02.00 en la Península y Baleares. En Canarias el cambio se hará a las 02.00, que pasarán a ser la 01.00. Esa noche se dormirá una hora más y la jornada tendrá oficialmente 25 horas. Los móviles, ordenadores y demás dispositivos conectados a internet suelen actualizarse solos. Los relojes analógicos, los hornos o los coches, en cambio, habrá que ajustarlos a mano.

Por qué cae tan pronto el cambio de hora

La Directiva europea 2000/84/CE establece que el horario de verano termina el último domingo de octubre. Ese domingo puede caer entre el 25 y el 31 del mes, así que el 25 es el límite más temprano que admite la norma. Este año se da esa situación porque el 31 de octubre es sábado.

En España, las fechas concretas las fija la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Esa orden recoge el calendario de cambios entre 2022 y 2026 y señala expresamente el 25 de octubre de 2026 como el final del último periodo de verano incluido.

Según la comparadora Selectra, citada por el medio francés Sortiraparis, la última vez que el cambio cayó en esa fecha fue en 2020, y no volverá a ocurrir hasta 2037.

Un calendario que se agota

Que el calendario oficial termine no significa que los relojes vayan a dejar de moverse. La directiva sigue en vigor mientras los Veintisiete no acuerden derogarla. Si nada cambia, el siguiente ajuste correspondería al último domingo de marzo, que en 2027 cae el día 28.

El debate viene de 2018. Ese año, la Comisión Europea, entonces presidida por Jean-Claude Juncker, propuso acabar con los cambios estacionales tras una consulta pública en la que el 84% de los participantes se mostró a favor. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo respaldó la medida, que inicialmente se planteaba para 2021. El Consejo de la UE, que reúne a los Gobiernos, nunca llegó a fijar una posición común y el proceso quedó paralizado.

La iniciativa española

El 20 de octubre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un vídeo en la red social X que España pediría a la UE poner fin al cambio de hora a partir de 2026. Según Sánchez, la práctica apenas contribuye al ahorro energético y tiene un efecto negativo en la salud. El embajador español ante la UE, Oriol Escalas, planteó la cuestión ese mismo día en el Consejo de Energía. Sánchez no precisó qué horario querría mantener de forma permanente.

Tras la petición, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, recordó que Bruselas sigue siendo partidaria de eliminar el cambio y anunció un nuevo análisis. Finlandia y Polonia se sumaron a la petición española. Por ahora, no consta un acuerdo entre los Estados miembros que modifique la normativa vigente.