Bombazo en la industria minera: la IA confirma el hallazgo de 360 millones de toneladas de ‘oro blanco’ en Canadá

El oro blanco es hoy uno de los recursos más relevantes para la economía industrial contemporánea. Su papel en la fabricación de baterías y en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica ha transformado la exploración minera, que ahora incorpora herramientas digitales capaces de ofrecer resultados en plazos impensables hace apenas una década.

En este contexto, Canadá aparece como uno de los territorios con mayor proyección gracias a la combinación de estabilidad regulatoria, infraestructuras y avances tecnológicos. Para el caso que estamos por desarrollar, la integración de inteligencia artificial permitió redefinir el potencial del yacimiento, sin necesidad de largos procesos iniciales.

Así es el nuevo depósito de oro blanco hallado en Canadá: ¿Cuál fue el papel de la IA?

Un sistema desarrollado por la empresa australiana Fleet Space Technologies, acuñado como «ExoSphere» ha sido clave para ampliar el alcance del proyecto de litio Cisco, situado en el norte de Quebec. Así lo han comunicado en un comunicado oficial de la propia empresa.

Mediante el uso de inteligencia artificial conectada a satélites, la compañía ha identificado un objetivo de exploración que alcanza los 329 millones de toneladas métricas de mineral, lo que equivale a unas 360 millones de toneladas totales de roca con presencia de oro blanco.

Este enfoque permite proponer ubicaciones de perforación en un plazo de 48 horas, una velocidad que contrasta con los métodos tradicionales de exploración. En el caso de Cisco, el análisis apunta a un contenido medio cercano al 1 % de óxido de litio, un nivel que sitúa el proyecto entre los más relevantes de roca dura en la región de James Bay.

El avance no implica todavía una reserva certificada, pero sí marca un salto cualitativo en la forma de evaluar el oro blanco en fases tempranas. La digitalización permite ajustar hipótesis y reducir la incertidumbre antes de que se realicen campañas intensivas de perforación.

ExoSphere y la exploración subterránea del oro blanco

La plataforma ExoSphere, desarrollada por Fleet Space, combina pequeños satélites con sensores terrestres conocidos como Geodes. Según afirma un estudio alojado en la revista Sensors, estos dispositivos, alimentados por baterías, registran vibraciones naturales del subsuelo generadas por el viento, el oleaje o la actividad humana, sin necesidad de explosivos.

La información recogida se transmite directamente a los satélites y se integra con datos gravitacionales, magnéticos y geológicos. A partir de esta combinación, la inteligencia artificial genera mapas del subsuelo que destacan zonas con propiedades similares a sistemas conocidos de litio.

Así, en el proyecto Cisco, esta tecnología ha permitido detectar estructuras favorables más allá de los límites inicialmente definidos. El resultado es una visión más amplia del yacimiento, que refuerza la idea de un potencial a escala distrital y no limitado a un único cuerpo mineralizado.

¿Qué hay detrás del proyecto Cisco y el corredor canadiense del litio?

El proyecto Cisco se extiende sobre más de 41.000 hectáreas en la región de Eeyou Istchee James Bay y cuenta con acceso por carretera a través de la Billy Diamond Highway. Q2 Metals, la empresa titular, ha confirmado la presencia de espodumena, un mineral clave del oro blanco, alojado en cuerpos de pegmatita de gran espesor.

Las campañas de perforación más recientes han identificado múltiples intervalos mineralizados de gran anchura, lo que refuerza la continuidad del yacimiento. Este avance ha llevado a que el proyecto sea reconocido por la Asociación de Exploración Minera de Quebec como finalista al premio de Descubrimiento del Año.

La región de James Bay ya alberga varios proyectos de oro blanco alineados a lo largo de cinturones geológicos bien definidos. A ello se suma la ventaja de la energía hidroeléctrica de Quebec, que permite procesar el mineral con una huella de carbono más baja en comparación con otras jurisdicciones dependientes de combustibles fósiles.

El impacto del litio canadiense en la cadena industrial

El aumento de la demanda de litio está ligado al crecimiento de los vehículos eléctricos y a la expansión de sistemas de almacenamiento energético. En este escenario, reducir los plazos de exploración puede marcar la diferencia entre cubrir o no las necesidades futuras del mercado.

La aplicación de inteligencia artificial en proyectos como Cisco permite optimizar la toma de decisiones y reducir las alteraciones del terreno, un aspecto relevante en zonas con sensibilidad ambiental y presencia de comunidades indígenas.

Cabe remarcar que Quebec exige evaluaciones ambientales y procesos de consulta antes de avanzar hacia fases de desarrollo, lo que añade complejidad pero también legitimidad.

Según explicó la consejera delegada y cofundadora de Fleet Space, Flavia Tata Nardini, «la geociencia ágil está ayudando a los equipos de exploración a pasar del análisis a los resultados con una velocidad y precisión sin precedentes, reduciendo además el impacto ambiental». Estas declaraciones subrayan el papel de la tecnología en el futuro del oro blanco.

Aunque las cifras actuales siguen siendo objetivos conceptuales y deberán validarse mediante perforaciones adicionales y verificaciones independientes, el caso de Cisco muestra cómo Canadá puede consolidarse como un pilar del suministro norteamericano de oro blanco.