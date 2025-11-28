Una explosión en un polígono industrial en Barcelona deja tres heridos e incendia una nave industrial

Una explosión en una nave industrial dedicada al reciclaje en el polígono La Borda, en Caldes de Montbui (Barcelona), ha dejado este viernes al menos tres personas gravemente heridas y ha provocado un incendio de gran magnitud, que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia y ha obligado a cortar el tráfico en la carretera C‑59.

Según los primeros reportes, la explosión se ha producido a primera hora de la mañana, aproximadamente entre las 06:45 y las 07:12 horas, según distintos testigos y servicios de emergencias. El estallido fue tan potente que se escuchó en buena parte del municipio, generando alarma entre los vecinos.

La nave industrial ha sido consumida por las llamas de manera inmediata, generando una columna de humo negro visible a varios kilómetros. Las autoridades han recibido hasta 80 llamadas al 112, alertando sobre el siniestro y solicitando ayuda urgente.

El incendio se ha propagado rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables típicos de una planta de reciclaje, incluyendo palés, plásticos y residuos diversos, lo que complicó las tareas de extinción y obligó a evacuar temporalmente algunas zonas cercanas para proteger a los vecinos.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado 17 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, además de efectivos de Protección Civil, Policía Local y equipos de emergencias sanitarias. Las autoridades han confirmado que ya se ha podido «controlar» el fuego, evitando así que se extienda a las naves colindantes, algunas de las cuales también almacenan materiales inflamables.

La nave afectada pertenece a una empresa de reciclaje, aunque por el momento no se han detallado públicamente los materiales exactos almacenados o procesados en la planta. Esta información será clave para determinar el origen del incendio y la explosión.

Las causas todavía se están investigando. No se descarta que se trate de un accidente laboral o de un fallo técnico relacionado con la manipulación de materiales inflamables. Las autoridades han iniciado ya la investigación pertinente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.