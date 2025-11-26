Un incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena obliga a evacuar a pacientes y trabajadores

Un incendio declarado alrededor de las 07:30 horas de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.

Fuentes del 112 han informado de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se han registrado las 07:25 horas. El fuego ha afectado a la terraza del bloque 5 del hospital y a las fachadas cercanas debido al fuerte viento, aunque no se han registrado heridos.

Desde Emergencias Cartagena se ha solicitado a la población que evite circular por los alrededores para «facilitar el acceso y el trabajo a los servicios de emergencias».

🏥🔥Ante el #incendio que afecta al Hospital Santa Lucía de #Cartagena, pedimos a la población evitar la circulación por carretera en las inmediaciones del centro hospitalario. 🚒Facilitamos así la labor de los servicios de @EmergenciasCT.#EmergenciasCartagena pic.twitter.com/85TcJegAPz — EmergenciasCartagena (@EmergenciasCT) November 26, 2025

El incendio ha movilizado varias dotaciones de Bomberos, unidades médicas de apoyo y equipos de protección civil que se han desplazado rápidamente hasta el complejo hospitalario. A su llegada, las llamas amenazaban con extenderse a otros niveles debido a la presencia de materiales combustibles en la fachada.

Durante la intervención, se ha procedido a una evacuación ordenada de los pacientes de las áreas más cercanas a la zona afectada. Personal sanitario y de seguridad del propio hospital ha colaborado en el traslado de los enfermos hacia zonas seguras dentro del centro y, en algunos casos, hacia el exterior, donde se habilitaron espacios provisionales mientras avanzaban las labores de extinción y ventilación.

La intervención de los Bomberos ha sido crucial para controlar las llamas en apenas 20 minutos: a las 08:00 horas ya habían desaparecido. Los efectivos desplazados, una vez apagado el fuego, han revisado todas las zonas interiores para garantizar que la estructura estaría en condiciones óptimas.