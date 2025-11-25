Mueren cuatro personas de una misma familia por un escape de gas en Torrox (Málaga)

Cuatro personas de origen marroquí han fallecido este martes 25 de noviembre a consecuencia de un escape de gas en la localidad de Torrox (Málaga). El suceso ha tenido lugar sobre las 15:20 horas de la tarde en la barriada El Pontil. Por el momento no han trascendido más datos acerca del suceso o de las víctimas, que habrían inhalado el citado gas provocándoles la muerte.

Hasta el lugar de los hechos, han llegado los bomberos del Consorcio Provincial (dotaciones de Nerja y Vélez-Málaga), agentes de Policía Local y Policía Nacional y una unidad UVI móvil, que ha intentado, sin éxito, atender a las personas afectadas. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, las víctimas son de una misma familia magrebí: el padre, la madre y dos hijos adolescentes -de 17 y 19 años-. Según los primeros indicios, han fallecido intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador.

Las víctimas del trágico suceso han sido localizadas pocos minutos después de las tres de la tarde en el suelo de una vivienda ubicada en la calle Pontil, al norte del casco histórico del pueblo, tal y como han confirmado a este periódico fuentes municipales, que están a la espera de conocer los detalles de lo ocurrido y que prevén declarar tres días de luto por el fallecimiento de estos vecinos. Además, por el momento se ha cancelado la agenda municipal hasta el jueves y, además, el miércoles a las 10:00 horas tendrá lugar un minuto de silencio en las inmediaciones del Consistorio.