Sánchez oculta a Andalucía la llegada en masa de 360 inmigrantes ilegales a un hotel de lujo en Málaga

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a actuar de espaldas a la Junta de Andalucía en el traslado de inmigrantes ilegales desde Canarias, ahora con la llegada a Torrox (Málaga) de 360 personas, la mayoría de origen subsahariano, que se alojarán en un hotel de cuatro estrellas en segunda línea de playa a 80 euros la noche. El envío de inmigrantes se ha realizado sin ningún tipo de «información previa» ni a los ayuntamientos ni a la Junta de Andalucía, que denuncia la falta de «lealtad» del Ejecutivo central.

«La Junta quiere trabajar con transparencia, diálogo y coordinación, pero nos encontramos actuaciones de este tipo que se producen en la más absoluta opacidad», ha señalado este lunes la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. La también consejera de Economía y Hacienda ha mostrado su «malestar» por esta «falta de información» y ha reclamado «coordinación y lealtad» institucional al Gobierno de Sánchez. No obstante, ha recalcado que la Junta «siempre va a tender la mano» en asuntos migratorios porque «Andalucía es una tierra solidaria».

En la misma línea, el consejero andaluz de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha afirmado que la Junta «no tenía conocimiento» de estos traslados y ha pedido «transparencia y claridad» al Gobierno de España: «Pero no por polémica, sino porque tenemos la competencia en sanidad y ante una llegada masiva de inmigrantes no comunicados no tenemos capacidad de planificar una respuesta», ha puntualizado, recordando que «muchos» de los inmigrantes pueden llegar «con situaciones sanitarias que requieren atención». «Los ayuntamientos tampoco lo sabían. No tiene ninguna lógica», ha zanjado.

Según ha explicado Sanz, el Gobierno sí ha facilitado a posteriori la información necesaria y ha trasladado a la Junta que «a partir de ahora se comentarán estas cosas», aunque el consejero desconfía de esta afirmación puesto que el Gobierno de Sánchez ya ha dicho exactamente mismo «en otras ocasiones». Sanz no ha entrado a valorar la política migratoria del Gobierno porque, según ha dicho, «no es el momento». Los casi 400 inmigrantes ilegales llegados a la provincia de Málaga se repartirán por la península a lo largo de las próximas semanas.

Piscinas y playa a 200 m

Reservar una habitación en el Hotel Urban Beach, situado frente a la playa de El Morche, en Torrox Costa, ya no es posible. Ni siquiera para el año que viene. «La búsqueda realizada aplica restricciones o no tiene disponibilidad», señala su página web.

El hotel, que ya en 2023 acogió a otros 220 inmigrantes durante dos meses, ofrece «un magnífico descanso frente al maravilloso mar de la Costa del Sol Oriental». El complejo hotelero está situado a escasos 200 metros de la playa e incluye dos piscinas, una de ellas en la azotea, con tumbonas, sombrillas y vistas al mar. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ducha, bañera, aseo, televisión y teléfono. Algunas de ellas también tienen vistas directas al Mediterráneo.

Además, el Gobierno ha colado ya a 657 menas que han llegado desde Canarias como adultos -pero en realidad son menores-, lo que obliga a Andalucía a hacerse cargo de ellos hasta su mayoría de edad. La comunidad gasta 150 euros al día, 4.500 euros al mes y 54.000 euros al año en atender a cada uno de estos menas, según confirmó recientemente la consejera de Economía. El gasto supera ya los 30 millones de euros.