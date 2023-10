El Gobierno de Pedro Sánchez ha alojado a más de 200 inmigrantes irregulares en un hotel de 4 estrellas de Málaga. Al igual que los 200 inmigrantes ilegales llegados a Almería, OKDIARIO Andalucía ha podido comprobar que los indocumentados llegados de madrugada a Torrox se alojarán en otro hotel de cuatro estrellas cuyos precios superan los 80 euros por habitación, en el caso de las más económicas.

El Hotel Urban Beach Torrox está situado en la playa de El Morche (Torrox Costa), en primera línea. Cuenta con 61 habitaciones dobles, nueve individuales, seis triples y una junior suite, que serán puestas a disposición de los inmigrantes para disfrutar frente al Mar de la Costa del Sol Oriental.

Este complejo hotelero está situado en la localidad certificada con el mejor clima mediterráneo de Europa, a un paso de la playa y con todo lo necesario para que los inmigrantes disfruten de la Costa del Sol. En el recinto exterior se encuentra, además, una gran piscina y una terraza para poder tomar el sol, ya que está equipada con tumbonas y sombrillas. En la azotea hay otra gran piscina con vistas directas al mar.

Por supuesto, este hotel de cuatro estrellas de Málaga, que será el hogar en los próximos meses de los 200 inmigrantes, cuenta con todo lo necesario para pasar una grata estancia: cafetería, bar, sala de conferencias, restaurante y Urban Chill out snack & copas. A cinco kilómetros de distancia se localiza un campo de Golf de 18 hoyos.

Quejas del alcalde

En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, el alcalde de Torrox, Óscar Medina, cuenta que fue informado por la Cruz Roja y no por el Ejecutivo de que iban a llegar al pueblo hasta 250 inmigrantes ilegales, lo que ha generado «alarma social» en Torrox, donde se alojarán en el citado hotel de lujo. Es una circunstancia muy similar a la de Almería, donde más de 300 inmigrantes se alojan ya en otro hotel de cuatro estrellas.

«A mí me informa este lunes por la tarde el responsable de Cruz Roja en Málaga. Me dice que vienen a un hotel 250 migrantes. Y no me podía imaginar que me enterara por Cruz Roja, porque estamos en un Estado de Derecho, el alcalde es la mayor autoridad del Estado en el municipio, y entiendo que es el Gobierno de España el que me tiene que informar», lamenta Medina.

«No son las formas de proceder en un Estado democrático y de derecho, sobre todo por parte de quienes tanto hablan del diálogo. Pero del diálogo con todos. Entonces, cuando hablamos de diálogo con gente que no respeta la Constitución, pues me parece muy triste que no lo tengan con un alcalde democrático», esgrime el alcalde de Torrox, que desconoce si llegarán más inmigrantes de aquí a final de año.