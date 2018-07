Las mejores meriendas veraniegas para embarazadas

Uno de los aspectos que más debe vigilar la embarazada es su alimentación. Precisamente por este motivo nos hemos propuesto que esta temporada estival lleve a cabo una dieta que sana, completa y equilibrada. De ahí que hayamos dado a conocer no solo sus mejores desayunos sino los tentempiés idóneos. Pues bien, ahora lo que vamos a enseñarle son las mejores meriendas veraniegas.

Consideraciones previas

Antes de entrar de lleno en las meriendas más recomendables para la futura mamá, hay que tener en cuenta una serie de aspectos importantes:

La merienda es una de las cinco comidas que debe realizar al día y jamás debe saltársela . Si lo hace estará desequilibrando su alimentación y contribuyendo a que a la hora de la cena coma más de lo aconsejable.

Jamás debe tomar una merienda partiendo de la falsa premisa de que "debe comer por dos".

Debe dejar de lado lo que es la bollería industrial y cualquier otro producto que cuente con un elevado porcentaje de grasas o de azúcares. Entre estos se encuentran también, por ejemplo, las golosinas o los zumos envasados.

Es recomendable que todos los días no realice la misma merienda, sino que vaya cambiando en pro de aportarle cosas diferentes a su organismo y de que no se acabe cansando de un producto en concreto. En ese caso, una buena opción es seguir los menús que hemos dado a conocer desde nuestra página para cada semana del embarazo.

Las mejores meriendas veraniegas

Una vez que has tenido en cuenta las mencionadas recomendaciones, llega el momento de que conozcas cuáles son las mejores meriendas veraniegas para la embarazada:

Fruta

Sin lugar a dudas, uno de los alimentos más saludables que puede tomar la gestante por la tarde en verano es la fruta. Y es que esta, entre otras muchas cosas, le aportará una gran cantidad de vitaminas.

¿Cuáles son las más recomendadas? Sin lugar a dudas, las que puedan refrescarle más y contribuir a mantenerla perfectamente hidratada. Por tanto, en verano lo idóneo es que se decante por piezas tales como la sandía, el melón, la piña…

Puede tomar la fruta tanto tal cual como en forma de zumo natural, de brocheta e incluso de macedonia, según lo que más le guste.

Yogur con cereales integrales

En esta lista de meriendas veraniegas ideales para la futura mamá, no podíamos pasar por alto tampoco el yogur con cereales integrales. Esta propuesta conseguirá no solo aportarle calcio al organismo sino también fibra. Y eso ayudará a que la mujer no solo pueda fortalecer sus huesos e incluso sus piezas dentales sino también a que no tenga problemas de estreñimiento, evitando así tener que sufrir las molestas hemorroides.

Batido natural

En esta lista de meriendas saludables para el verano no podía faltar tampoco un exquisito batido natural que podrá preparar cómodamente en casa con los productos que considere más beneficiosos o que más le gustan. Así, puede optar por batidos de frutas que creará con una base de leche o yogur más las piezas de frutas que más le gusten.

No obstante, también puede prepararlo de verduras y hortalizas como las espinacas y las zanahorias, que son productos igualmente saludables y ricos en nutrientes.

Yogur con nueces

De la misma manera, también es interesante optar por una merienda compuesta por un yogur al que se le añadan unas cuantas nueces. Este alimento aportará calcio al organismo a través del mencionado lácteo. No obstante, gracias al mencionado tipo de fruto seco la embarazada conseguirá dotar a su cuerpo de omega 3, contribuirá a que cuente con energía, reducirá las posibilidades de sufrir problemas de corazón, tendrá bajo control el peso…

Sándwich de atún

Asimismo, también se establece que otra merienda estupenda para la gestante puede consistir en un sencillo y pequeño sándwich de atún en lata realizado con pan integral. El pescado citado consigue aportar al organismo una gran cantidad de proteínas. Eso sí, no hay que abusar de ese producto porque tiene sal, aunque siempre está la opción de tomarlo natural, sin aceite de ningún tipo.

¿Qué te parecen estas meriendas para el embarazo que te hemos dado a conocer? Apuesta por las mismas y estarás llevando una alimentación sana, completa y equilibrada en pro de tu salud durante la gestación y de tu bebé.