Cuando llega el verano, las embarazadas deben cuidar especialmente su alimentación. Es importante que elijan alimentos que sean frescos, ligeros y nutritivos, que les aporten los nutrientes necesarios para su salud y la de sus bebés. Las frutas son un grupo de alimentos que cumplen con estas condiciones y que además ofrecen muchos beneficios para el embarazo. Las frutas son fuentes de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua, que favorecen el desarrollo del feto y el bienestar de la madre. Sin embargo, no todas las frutas son iguales ni tienen las mismas propiedades. Por eso, es importante saber elegir aquellas que resulten más recomendables en cada etapa de la gestación. A continuación, te presentamos las mejores frutas para tomar en verano cuando estás embarazada y te explicamos por qué son tan recomendables.

Las mejores frutas de verano para tomar en el embarazo

Ahora que ya ha llegado la época estival es importante que las gestantes pongan especial atención a su alimentación. Y es que deben tomar productos que sean saludables, de temporada y refrescantes, en pro de su salud y de la de sus bebés. Precisamente por este motivo, en pro de ayudarles, vamos a dar a conocer algunas de las mejores frutas para tomar embarazada durante el verano.

Melón

Sin lugar a dudas, una de las frutas que cumple mejor con los requisitos de ser temporada y saludable para la futura mamá es el melón. Lo es porque le permite a esa disfrutar de una serie notable de ventajas, entre las que podemos destacar las siguientes:

Tiene un 90 % de agua en su composición, por lo que es una estupenda alternativa a la hora de conseguir que la mujer esté perfectamente hidratada durante todo el verano. Fortalece lo que es el sistema inmunológico. Dispone de unos elevados niveles de omega 3 , por lo que ayuda a conseguir que el desarrollo neurológico del feto sea el adecuado. Y a esto hay que añadir que también aporta vitamina B9 , que es necesaria para conseguir que tanto los tejidos como los órganos del bebé se desarrollen también de la forma óptima. Si se recomienda a las embarazadas que lo tomen es porque les servirá de aliado para acabar con síntomas de la gestación como la retención de líquidos o el estreñimiento. De la misma manera, no podemos pasar por alto que el melón ayuda a la mujer a fortalecer tanto sus huesos como sus músculos .



Sandía

En esta lista de las mejores frutas para tomar embarazada durante el verano no podía faltar la sandía, que es una de las identificativas de esta estación. La misma, al igual que el melón, tiene un elevado porcentaje de agua, por lo que es ideal para conseguir que la mujer no se deshidrate. No obstante, no podemos pasar por alto tampoco otros beneficios como estos:

Se considera que un alimento ideal para combatir las náuseas que sienten las gestantes por las mañanas.

De la misma manera, se viene a indicar que viene a facilitar de forma considerable lo que es la digestión y que, además, contribuye a reducir lo que es la hinchazón de piernas y pies.

y que, además, contribuye a reducir lo que es la hinchazón de piernas y pies. En la recta final del embarazo, hay muchas mujeres que reconocen que sienten calambres en las extremidades inferiores. Si ese es tu caso, ten presente que comer sandía te ayudará porque reduce aquellos de forma considerable.

Melocotón

El verano es una época del año en la que hay una gran variedad de frutas y, entre estas, destaca especialmente el melocotón. Este, al igual que los otros dos anteriores, también está entre los alimentos recomendados para las embarazadas durante la época estival, tanto por ser saludable como por refrescante.

Además de los citados, aporta a la futura mamá una serie de beneficios notables como son estos:

Es muy rico en fibra , por lo que, entre otras cosas, va a ayudar a evitar problemas de estreñimiento y, por tanto, reduce notablemente las posibilidades de sufrir hemorroides.

, por lo que, entre otras cosas, va a ayudar a evitar problemas de estreñimiento y, por tanto, reduce notablemente las posibilidades de sufrir hemorroides. Ayuda a combatir las digestiones pesadas .

. Se trata de un alimento que aporta vitamina C, que sirve para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la visión e incluso contar con una piel en perfecto estado.

Albaricoque

En esta lista que nos ocupa, no podíamos pasar por alto tampoco a esta otra fruta que está muy recomendada para las embarazadas durante el verano. ¿Por qué? Porque le permite disfrutar de ventajas tan importantes como las siguientes:

Se convierte en un alimento ideal para evitar que la mujer pueda sufrir anemia, ya que tiene un alto contenido en hierro , por ejemplo.

, por ejemplo. Refuerzan el sistema inmunitario tanto de la madre como de su bebé.

Se considera, además, que es un producto que ayuda a conseguir que la mujer pueda tener su piel en perfecto estado.

Asimismo, mejora el tránsito intestinal por lo que evita problemas de estreñimiento.

Cerezas

Las cerezas son unas frutas deliciosas y muy beneficiosas para la embarazada. Tienen un bajo contenido calórico y están compuestas por un 86 % de agua3. Además, contienen proteínas y vitaminas, entre las que destaca la vitamina K3.

La vitamina K es fundamental para la coagulación de la sangre y para prevenir las hemorragias tanto en la madre como en el bebé.

También ayuda a mantener los huesos fuertes y a prevenir la osteoporosis .

. Las cerezas también son ricas en antioxidantes, que protegen las células del estrés oxidativo y previenen el envejecimiento prematuro3. Asimismo, tienen un efecto antiinflamatorio y analgésico, que puede aliviar el dolor de cabeza, el dolor articular y el dolor menstrual.

Fresas

Las fresas son unas frutas muy apetecibles y nutritivas, que aportan muchos beneficios para la embarazada. Son ricas en vitamina C, potasio, magnesio, calcio y antioxidantes1.

La vitamina C es esencial para la absorción del hierro y para prevenir la anemia, que es muy frecuente en el embarazo .

. También refuerza el sistema inmunitario y ayuda a combatir las infecciones.

y ayuda a combatir las infecciones. El potasio, el magnesio y el calcio son minerales que contribuyen al equilibrio hidroelectrolítico y al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular1. Además, son imprescindibles para la formación de los huesos y los dientes del bebé .

. Los antioxidantes de las fresas protegen la salud cardiovascular y previenen el daño celular causado por los radicales libres. También tienen un efecto antiinflamatorio y antialérgico, que puede ser útil para las mujeres que sufren de rinitis o asma durante el embarazo.

Estas son algunas de las mejores frutas para tomar embarazada durante el verano. No obstante, hay muchas otras opciones saludables y deliciosas que puedes incluir en tu dieta, como las ciruelas, el mango, la papaya, las naranjas o las peras.

Lo importante es que consumas frutas de temporada, que las laves bien antes de comerlas y que varíes el tipo de fruta para obtener todos sus beneficios. Recuerda que las frutas son esenciales para tu salud y la de tu bebé, tanto durante el embarazo como después del parto.