Yllanes pide la «dimisión» de la cúpula nacional de Podemos y que el partido «se integre en Sumar»

El ex juez de Podemos y aún vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha culpado a la cúpula nacional de Podemos de la «catástrofe absoluta» que han sido los resultados de Unidas Podemos en las elecciones de este 28 de mayo y ha pedido su «dimisión» y que «se integren en Sumar».

Yllanes ha culpado a la cúpula nacional de la «catástrofe absoluta» de Unidas Podemos en Baleares, planteando que lo que ha llevado a esta situación «han sido las políticas impulsadas desde Madrid que apelaban a una minoría escasísima, además del dirigismo que ha habido en cuanto a la campaña por parte de Madrid».

En Baleares Podemos ha pasado de seis a un sólo diputado en el Parlament autonómico. Sólo sobrevive la cabeza de lista de Podemos en Menorca mientras que la líder de la formación en las islas, y candidata al Govern, Antònia Jover, ha quedado fuera del Parlament. Un auténtico fracaso para la formación morada en las Islas así com en toda España.

Cabe recordar que Yllanes fue uno de los primeros dirigentes de Podemos que se reunió con Yolanda Díaz cuando ésta anunció la creación de un nuevo espacio político. Yllanes asistió en Madrid a la presentación de Sumar.

Este martes, en una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Juan Pedro Yllanes ha defendido la necesidad de «hacer autocrítica». «Creo que hay que hacerla. Todos tenemos que hacer nuestra parte de autocrítica», ha incidido.

Si bien, ha creído «sorprendente» que, después de «una buena gestión», de la que se ha mostrado «absolutamente orgulloso», después de «haber dejado huella y haber demostrado ser buenos gestores, se haya obtenido este resultado».

«El lema se impuso desde Madrid, las candidatas se impusieron desde Madrid. Es una demostración evidente, primero de que no conocían la realidad de Baleares, segundo, que se estaba poniendo en peligro, bueno, pues creo que un buen bagaje político durante estas dos últimas legislaturas, en donde Podemos ha tenido una presencia importante en la gobernabilidad de Baleares», ha censurado.

Por ello, ha pedido la asunción de responsabilidades políticas por parte de la cúpula nacional de Podemos. «Es sorprendente que Lilith Verstrynge, Ione Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política. Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente», ha criticado. «No puedo entender como no ha habido una respuesta categórica, 48 horas después de haber llevado al partido a un precipicio del que no hay salida, lamentablemente», ha insistido.

Y, ante la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio, Yllanes ha apuntado a que «Sánchez ha intentado hacer un guiño clarísimo al PSOE, salvar al Partido y su situación dentro de él, enviándole a la ciudadanía el mensaje de que la única manera de parar a la derecha y a la extrema derecha es el PSOE, apelando al voto útil», ha creído.

«Tras el descalabro espectacular del PSOE en las municipales, es cierto que en Baleares no tanto, obligaba a un giro de timón y ese no podía ser otro que la convocatoria elecciones», ha añadido.

En este nuevo escenario, Yllanes cree que Podemos se ve abocado a hacer «desaparecer las primarias abiertas» porque esto, según ha opinado, «ya es una cuestión de supervivencia». «Ahora mismo, una candidatura de Podemos separada de Sumar sería un suicidio político», ha valorado y ha incidido en que la formación morada «tiene que disolverse dentro de Sumar sin poner ningún tipo de condición e imposición porque no le queda otra opción».

«Lamentablemente, un proyecto ilusionante hace ocho años lo han malbaratado los que ahora son sus responsables con la colaboración de agentes externos», ha manifestado asimismo Yllanes.

Preguntado por si con sus declaraciones se refería al exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Yllanes ha dicho que aludía a «quienes habiendo abandonado responsabilidades en el partido han pretendido seguir manejando este desde fuera» pese a que «como es bien sabido, no es la mejor estrategia, ni la mejor forma de hacer política».