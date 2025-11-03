Uno de los fugados del accidente mortal de Palma: «Iba en el asiento de atrás enrollándome con una chica»

Se creía que iba a ser una noche mágica de Halloween pero acabó en tragedia. Uno de los ocupantes del vehículo implicado en el accidente que acabó con un motorista argentino fallecido asegura a la Policía Local que él iba en el asiento de detrás del coche enrollándose con una chica a la que se había ligado en una discoteca esa misma madrugada, según han informado a OKBALEARES fuentes de la investigación próximas al caso.

El joven, de 19 años de edad y perteneciente a una familia de etnia gitana muy trabajadora y sin vínculo alguno con actividades delictivas, disfrutó de una noche de ocio muy entretenida al conocer y ligarse a una chica en una discoteca de la capital balear. Sólo un brutal accidente en la carretera de Sóller, a la altura de la ITV del polígono de Son Castelló, le impidió terminar por todo lo alto.

El varón, que no tiene antecedentes penales, se entregó este domingo a la Policía Local de Palma y permanece detenido por los presuntos delitos contra la seguridad del tráfico, fuga del lugar del accidente y omisión del deber de socorro. Sin embargo, asegura que apenas conoce al conductor del coche.

Según su versión, le conoció esa misma noche, tan sólo 30 minutos antes de subirse al turismo. De hecho, sostiene que la única persona del vehículo que conocía era la chica con la que ligó. A los otros dos ocupantes, el conductor y otra mujer que iba de copiloto, no los conoce de nada. Su único objetivo era llegar a su casa.

Sin embargo, sobre las seis de la mañana el vehículo impactó brutalmente contra una motocicleta. El motorista fue arrastrado unos 80 metros y quedó tendido en el asfalto sin vida. El impacto fue tan violento que el depósito de la moto estalló en llamas, calcinando también el vehículo de cuatro ruedas.

El joven de 19 años afirma que tras el accidente entró en pánico al ver las quemaduras que sufrió por varias partes del cuerpo y el fuerte dolor que sufría en la manos. Finalmente, y sin saber que habían colisionado contra una moto, decidió marcharse caminando a su vivienda al ver que el resto de los ocupantes del coche se marchaban corriendo del lugar.

El vehículo llevaba matrículas falsas y figura como robado

Cabe recordar que vehículo circulaba con matrículas clonadas y figura como robado. Los agentes policiales, nada más llegar al lugar del siniestro, acudieron al rent a car donde supuestamente estaba registrado el coche… y se llevaron una sorpresa mayúscula: el coche no correspondía a esa matrícula. Las placas eran falsas.

Varios testigos presenciaron el accidente. «El fuego era tremendo, el coche estaba prácticamente derretido», relató uno de ellos. «Parecía una escena de guerra», añadió otro, todavía conmocionado.

El cuerpo del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde próximamente se le practicará la autopsia. Las autoridades argentinas ya han sido notificadas de la tragedia.

Cabe recordar que el conductor del turismo también se ha entregado en las dependencias de la Policía Local de Palma, acompañado de su abogado, y permanece arrestado. Aseguró a los agentes que no vio al motorista. e prevé que la Policía Local ponga a ambos a disposición de la Policía Nacional y que sea éste cuerpo el que, posteriormente, los pase disposición judicial.