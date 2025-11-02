Uno de los cuatro fugados del accidente mortal de Palma se entrega a la Policía Local

Giro inesperado en el brutal accidente registrado este sábado en la carretera de Sóller, frente a la ITV del polígono de Son Castelló de Palma, donde un joven motorista argentino de 27 años perdió la vida tras ser embestido por un coche robado que circulaba con matrículas clonadas. Uno de los cuatro ocupantes del vehículo fugado se ha entregado en las últimas horas en las dependencias de la Policía Local de Palma, acompañado por su abogado.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido, pero que pertenece a una conocida familia gitana de la capital balear, ha declarado que sí viajaba en el coche, pero asegura que no era él quien conducía. Además, ha afirmado que resultó herido en el siniestro y que quiere denunciar las quemaduras sufridas en las manos a causa del incendio que devoró el vehículo tras el impacto.

Sin embargo, los investigadores mantienen serias dudas sobre su relato. Según fuentes cercanas al caso, el hombre ha evitado responder a varias preguntas clave sobre la procedencia del coche —que figura como robado— y sobre la identidad del supuesto conductor. Las respuestas que ha dado son, según los agentes, «pobres» y «poco coherentes», por lo que la versión del sospechoso deja más interrogantes que certezas.

El siniestro, ocurrido a primera hora del sábado, ha conmocionado a Palma. Según ha podido saber OKBALEARES, el vehículo implicado —un turismo de alquiler— llevaba matrículas clonadas y figura como robado. Cuando los agentes acudieron al rent a car al que supuestamente pertenecía el coche, descubrieron que las placas eran falsas.

En el interior del vehículo viajaban cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que, tras la colisión, huyeron a pie sin socorrer a la víctima. El motorista fue arrastrado más de 80 metros, y tanto su moto como el coche terminaron completamente calcinados.

Varios conductores que presenciaron el siniestro describieron una escena «espeluznante». «El fuego era tremendo, el coche estaba prácticamente derretido”» relató uno de los testigos. Otro aseguró que «parecía una escena de guerra»

Indignación

La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía trabajan de forma coordinada para localizar a los otros tres ocupantes que siguen desaparecidos. La huida de los implicados ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre los vecinos de Palma, que exigen justicia para el joven fallecido.

El cuerpo del motorista ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. Las autoridades argentinas ya han sido notificadas de la tragedia.

Palma amanece una vez más golpeada por la violencia vial. Una vida joven se apagó entre las llamas, mientras la investigación apunta ahora a esclarecer no solo quién conducía realmente, sino también de dónde salió el coche robado que provocó esta nueva noche de horror en las carreteras mallorquinas.