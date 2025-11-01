Un motorista argentino de 30 años muere en un brutal accidente de tráfico con incendio y fuga en Palma

La madrugada de este sábado se tiñó de tragedia en la carretera de Sóller, a la altura de la rotonda de la ITV, cuando un violento accidente de tráfico se cobró la vida de un motorista argentino de unos 30 años. El suceso, digno de una película de acción pero con un final desgarrador, dejó una escena dantesca de fuego, metal retorcido y fuga.

Eran las seis de la mañana cuando un coche y una motocicleta colisionaron con una fuerza brutal. Según los primeros informes a cargo de la Policía Local de Palma, el turismo perdió el control, se subió a la mediana, arrolló varias señales de tráfico y embistió de lleno al motorista, que quedó tendido en el asfalto sin vida. El impacto fue tan violento que el depósito de la moto estalló en llamas, calcinando por completo el vehículo de dos ruedas.

El coche, un vehículo de alquiler, acabó ardiendo en un 90 por ciento de su estructura, mientras sus ocupantes —un hombre y una mujer— huyeron a pie del lugar, dejando atrás una escena infernal y a la víctima, que ya no presentaba signos vitales.

Varios conductores que circulaban por la zona fueron testigos del espeluznante accidente y alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. En pocos minutos se desplazaron al lugar dotaciones del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061), los Bombers de Palma y efectivos de la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del joven argentino.

«El fuego era tremendo, el coche estaba prácticamente derretido», relató uno de los testigos que presenció el siniestro. «Parecía una escena de guerra», añadió otro, todavía conmocionado.

Los bomberos trabajaron contrarreloj para sofocar las llamas que envolvían tanto el coche como la motocicleta. Mientras tanto, los agentes confirmaron que el vehículo implicado era un coche de alquiler, lo que facilitará la identificación de los fugados al revisar el contrato de arrendamiento.

Según las primeras hipótesis de la investigación, el motorista podría haber tomado la rotonda en dirección contraria, un error que habría sido fatal al coincidir con el turismo a gran velocidad. No obstante, la Policía Local de Palma mantiene abiertas todas las líneas de investigación y busca a los ocupantes del vehículo para esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

El cuerpo del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. Las autoridades argentinas ya han sido notificadas de la tragedia.

Mientras tanto, la ciudad de Palma amanece consternada ante otra madrugada de sangre y fuego en sus carreteras. Una vida joven se apagó en cuestión de segundos, y los responsables de su muerte siguen desaparecidos entre las sombras.