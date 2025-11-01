El coche implicado en el accidente mortal de Palma llevaba matrículas clonadas y figura como robado

La tragedia registrada en la mañana de este sábado en la carretera de Sóller ha destapado un auténtico escándalo. Según ha podido saber OKBALEARES el vehículo implicado en el brutal accidente donde ha fallecido un motorista circulaba con matrículas clonadas y figura como robado.

Los agentes, nada más llegar al lugar, acudieron al rent a car donde supuestamente estaba registrado el coche… y se llevaron una sorpresa mayúscula: el vehículo no correspondía a esa matrícula. Las placas eran falsas.

Dentro del coche, según información policial, viajaban cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que, lejos de socorrer a la víctima, huyeron a pie tras el siniestro, dejando al motorista tendido en el asfalto. El joven, de 27 años, fue arrastrado más de 80 metros y los dos vehículos terminaron completamente calcinados.

Varios conductores que circulaban por la zona fueron testigos del espeluznante accidente y alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia. En pocos minutos se desplazaron al lugar dotaciones del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU 061), los Bombers de Palma y efectivos de la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del joven argentino. Los bomberos trabajaron contrarreloj para sofocar las llamas que envolvían tanto el coche como la motocicleta.

«El fuego era tremendo, el coche estaba prácticamente derretido», relató uno de los testigos que presenció el siniestro. «Parecía una escena de guerra», añadió otro, todavía conmocionado.

Mientras tanto, la Policía Local y la Policía Nacional trabajan sin descanso para dar con los cuatro ocupantes fugados, cuya huida ha generado una profunda indignación entre los vecinos y en las redes sociales.

El cuerpo del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. Las autoridades argentinas ya han sido notificadas de la tragedia.

Mientras tanto, la ciudad de Palma amanece consternada ante otra madrugada de sangre y fuego en sus carreteras. Una vida joven se apagó en cuestión de segundos, y los responsables de su muerte siguen desaparecidos entre las sombras.