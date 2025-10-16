La Policía no multará a los coches mal aparcados en el carril de acceso al aeropuerto de Palma

Hace muchos años que en el carril de acceso a la zona de llegadas del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma se forman colas interminables de coches que esperan a que los pasajeros lleguen para recogerlos. Se trata de una práctica habitual de cientos de conductores que prefieren esperar fuera del aeródromo en vez de en el parking situado en el exterior de la planta de llegadas.

Una situación provocada por Aena, la empresa pública gestora de todos los aeropuertos de España, ya que tan sólo da 15 minutos gratis de aparcamiento a los residentes que se acercan a Son Sant Joan para recoger a sus familiares o amigos, una medida diseñada para para estancias cortas, rápidas y ágiles pero que no ha sido muy bien aceptada por los mallorquines.

Para acabar con el caos circulatorio que se forma en el carril de acceso a la zona de llegadas, la Policía Local anunció a principios de 2025 que iba a sancionar con 200 euros de multa a los conductores que realizan esta práctica. También aconsejó confirmar previamente la llegada a tiempo de los vuelos mediante las diversas aplicaciones de las compañías aéreas, así como esperar en las zonas urbanas cercanas al aeropuerto como Can Pastilla o el Coll den Rabassa, sin poner en peligro la seguridad del tráfico.

Sin embargo, en todos estos meses no se ha sancionado a nadie por este motivo ni se pretende hacerlo. Los agentes se dedican simplemente a recordar a los conductores la imposibilidad de aparcar y esperar en esta zona del aeropuerto.

El motivo es la guerra abierta que hay entre el Ayuntamiento de Palma y Aena. Mientras que la empresa pública quiere hacer pagar a los residentes si su tiempo de estacionamiento es superior a los 15 minutos, el alcalde de la capital balear, Jaime Martínez (PP), busca que la gratuidad del parking exprés alcance la media hora.

Desde el Consistorio palmesano quieren dar todas las facilidades posibles a los residentes de Mallorca, por lo que la Policía Local no castiga a los coches que se detienen en los carriles de circulación para esperar a los pasajeros que llegan al aeródromo. La única medida disuasoria que se hace son controles policiales sin multar todos los viernes y domingos, días en los que se concentran más pasajeros.

Hay que recordar que fue en el año 2017 cuando Aena puso en marcha el servicio de aparcamiento gratuito durante los primeros 15 minutos para la recogida de pasajeros con el objetivo de mejorar el flujo de vehículos en los viales, ordenar el tráfico y facilitar la fluidez en la recogida de pasajeros.

Por culpa de esta medida, desde hace mucho tiempo son cientos los conductores que optan por detener los vehículos en los carriles de circulación, mientras esperan para recoger a los pasajeros que llegan a Palma.