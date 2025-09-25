Un hombre ebrio se encierra en los baños de mujeres del aeropuerto de Palma tras no dejarle volar

Un hombre ebrio se encerró el pasado martes en los baños de mujeres del aeropuerto de Palma tras no dejarle volar la compañía área con la que compró el billete, al ver su estado. El pasajero, español de 36 años, se enfrentó a la Guardia Civil y finalmente fue detenido por un delito de amenazas, desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado 23 de septiembre agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Son Sant Joan recibieron un aviso en el que se les informaban de que un hombre se encontraba encerrado en uno de los baños de mujeres.

Al llegar al lugar, observaron que el hombre estaba dentro de uno de los baños, con la puerta cerrada y gritando muy alterado. Los guardias civiles le pidieron que saliera pero él no hizo caso, por lo que concluyeron que estaba en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente estupefaciente por las respuestas que daba a los agentes.

Asimismo, trabajadores de la compañía aérea con la que iba a viajar el hombre informaron a los guardias civiles de que se le había denegado el acceso al avión por el estado que presentaba.

Finalmente, el pasajero salió del baño de mujeres con una actitud violenta y amenazante tanto hacia los agentes como a los trabajadores y usuarios del aeropuerto de Palma. Le pidieron que se calmara para abandonar la zona de embarque pero éste terminó enfrentándose a los agentes y profiriendo amenazas.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a su detención por los delitos de amenaza, desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad.