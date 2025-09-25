La terminal C del aeropuerto de Palma se inunda tras impactar un buggy contra una boca de incendios
El choque accidental no ha afectado a los pasajeros ni a la operativa del aeropuerto, según AENA
Una tromba de agua espectacular ha inundado una parte de la terminal C del aeropuerto de Palma después de que un buggy o vehículo de transporte de pasajeros con movilidad reducida impactara contra una bomba de incendios.
Trabajadores de varios locales comerciales de Son Sant Joan han dado la voz de alarma y se han afanado para tratar de cortar la fuga de agua, mientras los usuarios intentaban evitar que se mojaran sus enseres y equipajes de mano.
El choque accidental no ha afectado a los pasajeros ni a la operativa del aeropuerto, según han indicado fuentes de AENA.
Este incidente se suma a todo lo ocurrido este verano en el aeródromo palmesano con caídas de techos y obras por doquier, ofreciendo una imagen lamentable a residentes y visitantes. De hecho, a finales de junio unos escombros de las obras de adecuación que se están llevando a cabo en Son Sant Joan cayeron sobre el techo de cristal que cubre la zona de equipajes, causando un gran estruendo y una enorme polvareda, si bien no hubo que lamentar heridos.
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) denunció la «deplorable imagen» que estaba ofreciendo el aeropuerto y denunció la «falta de planificación y control en Son Sant Joan», que «pone en peligro a usuarios y trabajadores».
Por su parte, el PP balear también puso el grito en el cielo y lamentó los deficientes servicios públicos que hay en el aeropuerto de Palma y en el conflicto permanente de una terminal que «parece un campo de batalla, levantada permanentemente en obras y en la que prolifera la impunidad de las actividades ilegales en perjuicio de las legales».