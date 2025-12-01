El Mallorca está en peores números que en sus dos últimos descensos

El peligro es real, y lo demuestran las estadísticas: el Mallorca 25-26 presenta peores números que en los dos últimos descensos a Segunda al paso por la jornada 14, y ahora mismo suma siete puntos menos que en la pasada temporada a estas alturas. Con 13 puntos en 14 jornadas, a tiro de piedra de las posiciones de descenso, el equipo está obligado a sumar en las tres jornadas que quedan antes de finalizar el año 2025.

El Mallorca se está metiendo él solito, poco a poco, en la boca del lobo. Inicialmente se tiró de la excusa del calendario, que es cierto que fue infernal en el arranque de la temporada, pero lo cierto es que tampoco está respondiendo ante los rivales de su entorno, como sucedió este pasado sábado ante Osasuna, y en consecuencia continúa muy cerca de la zona caliente mientras la temporada va avanzando.

Sus números actuales, comparados con los de los dos últimos descensos, son demasiado parecidos: en la temporada 12-13, de hecho, el equipo sumaba un punto más a estas alturas, fruto de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas, pero no pudo revertir la situación y acabó bajando a Segunda pese al cambio de entrenador, ya que Gregorio Manzano relevó a Joaquín Caparrós.

Mucho más cercano en el tiempo es el ejemplo de la temporada 19-20, en la que Vicente Moreno se mantuvo en el banquillo de principio a fin. Al paso por esta misma jornada el Mallorca acumulaba los mismos puntos que ahora, 13, con un bagaje exactamente igual que el actual de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas, pero con un mejor ratio de goles a favor y en contra. En aquella ocasión tampoco hubo forma de dar marcha atrás y se acabó en Segunda División, en el que hasta ahora ha sido el último descenso de categoría.

Con el paréntesis del partido de Copa de mañana en Soria ante el Numancia, el Mallorca se centra en cosechar la mayor parte de los nueve puntos que quedan por disputarse de aquí a final de año, dado que en teoría tiene un calendario asequible ante dos recién ascendidos, el colista Oviedo y el Elche, y un último desplazamiento a Mestalla ante un Valencia que está también en horas bajas.