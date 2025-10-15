El Ayuntamiento de Palma inicia la protección del único espacio virgen del litoral que no está urbanizado

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado la protección del único espacio virgen del litoral que no está urbanizado, Es Carnatge, que ocupa una superficie pública municipal de en torno a 27 hectáreas, ubicada entre los barrios del Coll den Rabasssa y Can Pastilla y que está declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI).

La ejecución del proyecto para la preservación y recuperación del medio natural de es Carnatge y su litoral comenzará previsiblemente en el primer semestre de 2026 e incluirá, entre otras actuaciones, la restauración ambiental, la recuperación del antiguo cuartel militar y la creación de nuevos itinerarios.

Así lo ha explicado la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado inicialmente el proyecto.

En concreto, este miércoles se ha dado luz verde a la primera fase del proyecto, con un presupuesto de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses, centrada en la restauración ambiental del área y la mejora de la red de caminos.

Por otro lado, la segunda fase, cuyo proyecto se prevé aprobar a finales de año, incluye la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino. El proyecto en su conjunto cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros.

A su vez, la primera fase del proyecto se estructura en dos lotes, el primero, a cargo del servicio de Parques y Jardines, cuenta con un plazo de ejecución de 17 meses y abarca actuaciones de limpieza, trabajos forestales, restauración ambiental y señalización.

El objetivo es mejorar tanto los elementos naturales como los de obra civil para restaurar el medio natural y el paisaje, conservar y recuperar su flora y fauna, eliminar las especies invasoras y hacer accesibles el mobiliario y los juegos infantiles.

El segundo lote, a cargo del departamento de Vialidad, tiene un plazo de seis meses y se centrará en la mejora de la red de caminos, la creación de nuevos itinerarios peatonales y la colocación de un vallado en la zona exterior del camino para evitar el acceso a las zonas verdes. Además, se adecuarán los cuatro accesos existentes y se instalarán bancos, papeleras y aparcamientos para bicicletas.

Según Soto, la aprobación de dicho proyecto es «un paso fundamental» para impulsar la sostenibilidad y mejora de es Carnatge y se enmarca en el plan global de actuación en la Playa de Palma.