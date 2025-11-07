La AEMET pide prudencia por las fuertes lluvias que llegan: alerta naranja en estas las zonas de España

La alerta naranja se ha activado en estas zonas de España, la AEMET pide prudencia por las fuertes lluvias que llegan. Será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que está por llegar es un destacado cambio que debemos empezar a visualizar de una manera muy distinta. Tenemos por delante una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que de paso a un fin de semana de alertas y de lluvias.

Cuando todo el mundo espera este día para poder disfrutar un poco más de las jornadas en las que tendremos que ver llegar algunos cambios destacados. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que sacar el paraguas al salir de casa y hasta cambiar de planes. Estas borrascas que barren España pueden seguir estando presentes, de tal forma que tocará prepararse para lo peor. Tendremos que visualizar una serie de cambios que nos indica esta terrible previsión del tiempo, el otoño ya está aquí y ha llegado con fuerza y hasta con un invierno que se adelanta en algunas zonas.

Pide prudencia la AEMET ante las fuertes lluvias que llegan

Llegan una serie de lluvias abundantes que pueden cambiarlo todo y que estarán muy presentes. Son un elemento para el que debemos estar preparados de tal manera que tendremos que empezar a pensar en algunos cambios destacados que hasta el momento desconocíamos.

Es hora de saber qué puede pasar a las puertas de un fin de semana en el que tendremos que ver una serie de cambios que llegan a toda velocidad. De la estabilidad de días pasados, vamos a pasar a un cambio que puede empezar a materializarse de una forma muy diferente.

Son tiempos de aprovechar al máximo lo que está por llegar determinadas situaciones que son las que nos invitarán a salir más o menos de casa en estos días libres que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de los expertos de la AEMET que no dudarán en darnos algunos cambios importantes.

Tenemos que estar atentos ante unas lluvias que pueden llegar a ser especialmente peligrosas. Hoy tenemos la alerta naranja, pero a medida que avancen las horas pueden cambiar, de tal manera que nos sumergiremos en lo peor de un cambio de tendencia que puede ser el que marca este fin de semana.

Estas zonas de España están en alerta naranja

Los expertos de la AEMET no dudan en dar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial que tengamos en cuenta.

Tal y como nos explican desde su web en esta previsión del tiempo: «Se prevé que el frente del día anterior se encuentre en el este peninsular dejando en esta zona y en Baleares una nueva situación de inestabilidad al tiempo que por el oeste entrarán altas presiones. Tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, con nubes bajas en la mayor parte del interior peninsular, tendiendo durante la tarde a aperturas de claros en grandes áreas del centro y sur peninsular, con precipitaciones en la Península y Baleares que serán menos frecuentes en el oeste y no se esperan en el occidente de las mesetas Norte y Sur. Se espera que sean más persistentes en el Cantábrico oriental, norte de Castellón y principalmente en Baleares donde serán probables los chubascos localmente fuertes, acompañados por tormenta, que darán lugar a acumulaciones significativas. Nevará en el Pirineo a una cota por encima de 1600-2000 metros. En Canarias intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de islas con mayor relieve. Bancos de nieblas matinales en el interior, más persistentes en zonas altas del norte peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en el extremo norte, tercio oriental peninsular, Sistema Central y Baleares, y ligeros ascensos en el resto más intensos en el noroeste de la meseta sur. Mínimas en descenso en el cuadrante noroeste y en Baleares y en ligero a moderado ascenso en el resto. Heladas débiles en Pirineos y aisladas en zonas de montaña del interior. Predominio de ligeros ascensos en Canarias. Viento de oeste y suroeste rolando a componente norte en la Península y Baleares, siendo flojo a moderado en la mitad oeste y moderado en la mitad oriental, con intervalos de fuerte del oeste en Alborán y por la mañana en el litoral cantábrico. Se establecerá cierzo moderado y tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán y norte de Baleares. Se esperan probables rachas muy fuertes en zonas de montaña del tercio oriental y durante la noche en el norte de Baleares. En Canarias alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».