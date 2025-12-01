OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando de qué hablar en las últimas semanas. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que los participantes, así como los profesores y el resto de trabajadores de este formato, están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para hacer disfrutar a los suscriptores de Prime Video. ¡Lo están consiguiendo con creces! Por si fuera poco, cabe destacar que estamos en la recta final del concurso, por lo que pronto vamos a conocer el nombre del vencedor de esta edición que ha estado cargada de momentazos. Un claro ejemplo lo encontramos en el Conexión OT del pasado viernes 28 de noviembre, cuando los suscriptores de Prime Video disfrutaron del chat, en el que apareció por sorpresa un vídeo de Rocío Carrasco con un mensaje hacia una de las concursantes.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Cristina. Debemos recordar que, en la Gala 11 que podremos disfrutar este lunes 1 de diciembre a partir de las 22:00 horas en Prime Video, la sevillana tiene un gran reto por delante. ¿En qué consiste, exactamente? En interpretar una de las canciones más exitosas y espectaculares de Rocío Jurado. Estamos hablando de nada más y nada menos que En el punto de partida (1989). Lejos de que todo quede ahí, hay que destacar que Cristina ha aprovechado esta semana para hacer una versión mucho más personal de este tema. Muchos se han mostrado de acuerdo mientras otros, en cambio, no estaban del todo convencidos. Para que saliese de dudas sobre cuál era el mejor rumbo, Rocío Carrasco no ha dudado un solo segundo en enviar un mensaje a Cristina de cara a esta Gala 11 que, a buen seguro, no dejará indiferente a nadie.

«Hola Cris, soy Rocío. Me pasaba por aquí para desearte todo el éxito del mundo», comenzó diciendo la concursante de Hasta el fin del mundo en La 1 de Televisión Española. Acto seguido, quiso ir más allá: «He estado viendo los ensayos y me parece que tienes un rollo muy, muy bonito, así que es lo único que tienes que hacer en esta canción».

Y añadió: «Ponle ese rollo tuyo y verás que todo sale a pedir de boca. Te mando mil besos», terminó diciendo la hija de Rocío Jurado. Como no podía ser de otra manera, Cristina se emocionó mucho con ese vídeo: «Allá donde esté Rocío ojalá le guste esta versión», comenzó diciendo la concursante de OT 2025.

Lejos de que todo quede ahí, quiso recordar cómo era La más Grande: «Ella era superadelantada a su época, feminista, hacía cosas revolucionarias, y ojalá le guste esto que he hecho». Todo ello mientras ha dejado claro que interpretará En el punto de partida «con todo el respeto y el amor, porque es un temazo», reconoció. ¡Estamos convencidos de que así será!