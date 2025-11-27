Leire Martínez confiesa haber recibido amenazas de muerte: «No me había pasado en la vida»
La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh forma parte del jurado de 'OT 2025'
OT 2025 se ha convertido, inevitablemente, en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente los concursantes están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional, sino también los profesores, el equipo e, incluso, los miembros del jurado, formado por Guille Milkyway, Cris Regatero, Abraham Mateo y Leire Martínez. En las últimas horas, la ex integrante de La Oreja de Van Gogh no ha dudado un solo segundo en pasarse por Conexión OT, programa que presenta Miriam Rodríguez de martes a sábado en Prime Video. Entre otras cuestiones, la artista ha querido sincerarse como nunca sobre esta nueva etapa profesional que está viviendo en OT 2025 como parte del jurado, dando a conocer tanto la parte positiva como la negativa. Además, como no podía ser de otra forma, no tuvo reparos a la hora de reconocer que estaba teniendo «sensaciones encontradas».
«Veo que ya queda poquito para el final y me da como penita, y tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos», confesó Leire Martínez bajo la atenta mirada de Miriam Rodríguez, mientras reconoció lo siguiente: «Quiero disfrutar de cada semana que queda». Por si fuera poco, quiso dar a conocer que, cuando le propusieron ser parte del jurado de OT 2025, ni se lo pensó: «No tuve ninguna duda». Aun así, en ese preciso instante, muchas personas decidieron hacerle una advertencia de lo que podría llegar a pasar: «El fandom… Verás luego los comentarios. Os van a dar caña». A pesar de todo, ella tuvo claro que «no iba a ser para tanto», pero se ha dado cuenta de lo equivocada que estaba. Aunque eso sí, todo depende de la importancia que se le dé a este asunto.
«A mí me han amenazado de muerte por nominar, por nominar a Lucía me han amenazado de muerte», confesó en Conexión OT, y añadió: «Eso no me ha pasado en la vida». Acto seguido, no dudó en hacer una reflexión al respecto: «Creo que no hay que justificar estos hábitos y que no hay que normalizarlos, creo que están fatal y que hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes, pero… Bueno, sin ‘peros’, ya está».
Es más, tiene claro que ese tipo de comentarios son producto del «momento del calentón» y que, en realidad, «ninguna es una amenaza real»: «Tiene que ver a veces con la pasión que mueven este tipo de programas». Aun así, ha hecho hincapié en que «nunca debemos cruzar límites en cuanto a violencia en ese sentido».
Lejos de que todo quede ahí, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh fue más allá: «El formato de OT y su fandom es muy intenso. Pero creo que hay gente que no es consciente de la intensidad que hay detrás de ciertas cuentas». Fue entonces cuando Miriam Rodríguez se pronunció: «No es justificable».
Acto seguido, la gallega fue mucho más allá: «Podemos entender la intensidad que hay detrás de esto, por supuesto, y es también lo que hace que funcione como funciona. Pero tú estás ocupando un puesto de trabajo y obviamente esto es un concurso que todo el mundo entiende su funcionamiento».
Temas:
- Operación Triunfo