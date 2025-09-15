Así es Leire Martínez, jurado de OT 2025: su marido, edad, hijos, por qué dejó el grupo

Vuelve Operación Triunfo. El popular formato musical regresa a Prime Video y lo hace de la mano de nuevos concursantes. A lo largo de su historia, han sido muchos los artistas que han pasado por la Academia y nos han dejado momentos inolvidables. Los pequeños pasos de unas estrellas que, actualmente, nos han dejado nombres como David Bisbal, Chenoa, Rosa López, Aitana Ocaña, Lola Índigo, David Bustamante, entre otros. Por ello, y tras la arrolladora edición del pasado 2023, ahora vuelve el formato con muchas más novedades. Un estreno muy esperado donde podremos ver a Leire Martínez como miembro del jurado.

El 2025 está siendo un año arrollador para Leire Martínez a nivel profesional, de eso no cabe duda. Además de sus estrenos musicales, ahora, la artista se unirá al formato televisivo para valorar las actuaciones de los nuevos concursantes del talent show. Por ello, y teniendo en cuenta que el gran estreno tendrá lugar este lunes, 15 de septiembre, realizaremos un breve repaso por el lado más profesional y por el más personal de la cantante.

Su carrera profesional

Nacida el 22 de junio de 1979 en San Sebastián, País Vasco, Leire Martínez Ochoa es una cantante, compositora, actriz, intérprete, productora y artista visual que cuenta con una gran trayectoria en la industria musical. Siempre sintió una fuerte conexión con la música, motivo que la impulsó a perseguir sus sueños.

En el 2007, fue elegida como concursante de Factor X. Un programa donde demostró su talento, pero fue eliminada en la sexta gala. Sin embargo, fue en el 2008 cuando su vida cambió por completo. La joven recibió una llamada de Haritz Garde donde la invitaba a hacer una prueba para convertirse en la nueva solista de La Oreja de Van Gogh. Un casting que superó con creces.

Durante 17 años, la artista lanzó con la banda un total de cuatro proyectos discográficos. Todo ello sumado a los discos en directo y a las numerosas giras que realizó la banda a nivel nacional e internacional. Pero, fue el pasado 2024 cuando comunicó de manera pública su salida de la agrupación. Ahora, la cantante ha dado inicio a su carrera como solista.

Como actriz, formó parte de la obra Red Room. Asimismo, ha participado en ficciones como La Duquesa, La Gira, Itsatsita Berriz y Desaparecido. Además, ha sido colaboradora y presentadora de algunos formatos televisivos.

Su lado más personal

En redes sociales, Leire Martínez se muestra como una persona muy cercana con su público. En plataformas como Instagram, acumula más de 222.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, a nivel sentimental, la cantante mantuvo un romance con Antonio Velázquez Bautista entre el 2010 y el 2013. Un noviazgo que finalizó, pero que la llevó a conocer a Jacobo Rodríguez, con quien terminaría casándose y teniendo un hijo. Pero, el matrimonio puso fin a su historia en el 2018. Luego, en el 2020, la artista conoció a Miguel Sueiras, con quien pasó por el altar en el 2022.