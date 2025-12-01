Arrasate: «Osasuna ya es el pasado, el presente es el Numancia»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, aseguró hoy en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey que su equipo jugará mañana en Soria ante el Numancia que el «doloroso» empate ante Osasuna «es el pasado» y que el presente es «el Numancia». «La Copa es una competición muy ilusionante y queremos seguir adelante en ella», añadió el técnico, que recordó que «ya venimos enseñados tras lo que nos pasó la anterior temporada en Pontevedra».

«Le hemos dado carpetazo al partido del sábado. Vamos a Soria a ganar, es una final y no nos queda otra», dijo Arrasate, que explicó que «le damos descanso a Maffeo y Mojica. Orejuela es un perfil diferente que nos puede venir bien, ha estado entrenando con nosotros y tiene opciones de jugar». El entrenador también confirmó la titularidad de Cuéllar en la portería.

El técnico admitió que el empate sufrido ante Osasuna «ha sido muy doloroso porque cuando te ves arriba ganando 2-0 faltando 10 minutos te quedas fastidiado, pero hay que mirar hacia adelante y no pensar en el pasado». En este sentido, dejó claro que «el Numancia nos va a poner las cosas muy difícil. Después de lo que pasó en Pontevedra el año pasado vamos más que avisados».

«Estamos ante una semana muy importante. Tenemos que intentar pasar mañana y ganar el viernes en Oviedo, pero para empezar nos centramos en el Numancia», dijo Arrasate, que sobre la implicación de los jugadores explicó que «poder jugar un partido oficial con la camiseta del Mallorca es siempre una gran oportunidad para cualquier jugador. Espero que lo aprovechen porque vamos a necesitar elevar las prestaciones con respecto a lo que hicimos ante el Sant Just».

Sobre el Numancia dijo que «en su grupo es un equipo dominador, pero no descartamos que cambien el dibujo porque ya han trabajado con tres centrales. Conocemos a los jugadores y sabemos lo mucho que significa la Copa para el Numancia. Ellos saben que a un partido nos pueden poner las cosas difíciles».

«Para mí es muy especial. Fueron tres años maravillosos allí y me hace mucha ilusión volver y saludar a la gente, pero también es cierto que vamos a lo que vamos y el objetivo es ganar», dijo sobre su regreso a Soria.

«La Copa ilusiona porque es una competición en la que no tienes margen de error. Es un torneo bonito para equipos como el Mallorca porque es de las pocas opciones que tienes de movilizar una ciudad y pelear por un título, pero para llegar hasta allí es necesario pasar muchas eliminatorias», añadió para finalizar la rueda de prensa.