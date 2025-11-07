Adiós al árbol de Navidad de toda la vida: la tendencia que ya está en España y puedes comprar en Zara Home y Maisons du Monde

Cada año, cuando se acerca el mes de diciembre, muchos nos planteamos lo mismo ¿poner el árbol de siempre o probar algo distinto? Lo clásico nunca falla, pero las nuevas propuestas de decoración navideña están conquistando incluso a los más tradicionales. Esta temporada, los árboles de diseño minimalista e iluminados se imponen con fuerza. No tienen ramas naturales ni copos de nieve, pero sí mucho estilo y un toque cálido que transforma cualquier rincón. Un tipo de árbol de Navidad que ya triunfa en Zara Home y Maisons Du Monde.

De hecho, tanto Zara Home como Maisons du Monde se han adelantado a las tendencias y han lanzado colecciones que reinterpretan el árbol de Navidad desde un punto de vista decorativo. Son piezas ligeras, elegantes, fáciles de montar y perfectas para quienes buscan algo diferente sin renunciar al espíritu navideño. Su éxito radica en que encajan en cualquier tipo de vivienda, desde pisos pequeños hasta casas amplias. El resultado son árboles que parecen salidos de una galería de arte, pero sin perder su magia. Tienen luces LED cálidas, materiales nobles, estructuras metálicas o de papel, e incluso formas inspiradas en la naturaleza. Así que si este año te apetece renovar tu decoración sin complicarte la vida, estas propuestas te van a encantar.

El árbol de Navidad que arrasa en Zara Home

Y de entre todos los modelos, hay un árbol de Navidad en Zara Home que es el que más se vende por tener a la luz como protagonista, ya que está formado por ramas finas que simulan pequeñas flores, decoradas con 1.410 luces LED. Al encenderlo, crea un ambiente cálido y mágico, perfecto para el salón o la entrada de casa. Su base metálica mide 20×20 cm, con un cable de tres metros, y está disponible en tres tamaños (150×60 cm, 110×60 cm y 50×25 cm). Es uno de esos árboles que no necesitan adornos: por sí solo ya llena el espacio de espíritu navideño. Precio: 149 euros.

Un original árbol de papel XXL

También en Zara Home, tenemos este otro árbol de Navidad fabricado en papel 3D con luz interior, este árbol se despliega en segundos y se recoge igual de fácil. Es ideal para quienes prefieren una decoración efímera, sin complicaciones, pero con estilo. Mide 160 x 50 cm y tiene un diseño tridimensional que, iluminado, se convierte en el centro de todas las miradas. También puede encontrarse en versión mini (en pack de dos, en rojo y verde) para colocar sobre una mesa o estantería. Su precio: 169 euros.

Un sauce luminoso lleno de magia

Entre las propuestas más espectaculares de Zara Home está este árbol tipo sauce, que parece sacado de un cuento de invierno. Con 1.020 luces LED regulables, emite una luz cálida que transforma cualquier rincón en un espacio de calma y elegancia. Su estructura, alta y estilizada (180 x 120 cm), recuerda al movimiento natural de las ramas de un sauce llorón. Es perfecto para colocar junto a una ventana o en una esquina del salón y convertirlo en el punto focal de la decoración. Su precio es de 229 euros, y su cable de tres metros facilita su colocación en cualquier lugar.

Perfecto para pisos pequeños

No todas las casas tienen espacio para grandes árboles, y ahí entra este modelo de Zara Home de 29,99 euros. Pequeño, versátil y muy decorativo, su diseño con 104 luces LED cálidas regulables lo convierte en una opción ideal para estanterías, mesas auxiliares o incluso el alféizar de una ventana. Con sus medidas de 33 x 20 cm, encaja perfectamente en pisos urbanos o espacios reducidos. Además, puede combinarse con velas, centros de mesa o guirnaldas para crear rincones acogedores sin sobrecargar el ambiente.

Maisons du Monde apuesta por el diseño: el árbol Modern Copper

Por último, la firma francesa Maisons du Monde ha reinterpretado el árbol de Navidad desde una perspectiva totalmente moderna. Su modelo Modern Copper prescinde de ramas y hojas para dar protagonismo a una estructura metálica dorada compuesta por círculos de distintos tamaños, dispuestos en forma triangular. Su diseño recuerda al árbol tradicional, pero con un aire minimalista y sofisticado.

Con 95 centímetros de altura, este árbol es ideal para colocar sobre una cómoda o junto al sofá. Cada círculo permite colgar adornos de forma equilibrada, dejando espacio para que cada pieza respire. El dorado del metal le aporta el toque festivo perfecto, sin resultar excesivo, y combina fácilmente con bolas blancas, cobres o incluso de cristal. Su precio, 19,99 euros, lo convierte en una opción asequible para quienes buscan un detalle elegante y diferente.

Estos nuevos árboles demuestran que la Navidad puede ser cálida y moderna a la vez. Ya no hace falta llenar la casa de espumillón ni comprar un abeto natural para sentir el ambiente navideño. Con estas propuestas de Zara Home y Maisons du Monde, basta con una pieza luminosa y bien colocada para transformar el hogar.