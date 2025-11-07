El Ibex 35 sube un 0,3% tras los resultados de IAG, Sacyr y Amadeus

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes, 7 de noviembre de 2025, con una subida del 0,3%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.166,4 puntos, por encima de los 16.100 enteros. Esta jornada, al igual que el resto de la semana, está marcada por los resultados empresariales del principal índice español. En ese sentido, las acciones de Amadeus se han disparado cerca del 4% en la apertura.

Con todo, poco después de la apertura, el selectivo madrileño ha rebajado su optimismo con oscilaciones que giraban en torno al 0% de variación con respecto al cierre de ayer.

El grupo aéreo International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus, ha obtenido un beneficio neto de 2.703 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 15,15% respecto al mismo periodo del año anterior, según los resultados comunicados este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Sacyr ha rebajado su beneficio neto atribuido un 16% en los primeros tres trimestres del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 62 millones de euros, por el impacto negativo en las cuentas derivado de la venta de tres autopistas en Colombia, según ha publicado la compañía en la CNMV. Sin ese efecto extraordinario, el beneficio neto se habría disparado un 81%. Por su parte, el flujo de caja se incrementó un 11% en el mismo tramo temporal.

Por último, Amadeus ha ganado 1.088,2 millones de euros entre enero y septiembre, cifra un 10,1% superior a los 988,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, impulsado por los sólidos resultados de sus segmentos de actividad.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del selectivo se las anotaban Amadeus, que subía un 3,9%, hasta los 68,34 euros por título, seguida de ArcelorMittal (+1,4%), Ferrovial (+0,99%), Acciona Energía (+0,98%) y Aena (+0,85%).

En el lado opuesto destacaban las caídas de IAG (-6,5%, hasta los 4,4 euros por acción), Cellnex (-0,87%), Rovi (-0,64%) y Sacyr (-0,58%). Estas tres últimas hicieron ayer públicos sus resultados de los nueve primeros meses.

Rovi los difundió por la mañana, mientras que Cellnex informó (tras el cierre de mercado) que repartirá hasta 2026 entre sus accionistas 1.000 millones de euros (entre reparto de dividendo y recompra de acciones), pese a elevar en un 87% sus pérdidas en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta los 263 millones de euros.

Mercados internacionales

Al igual que el Ibex 35, las Bolsas europeas de Francfort y París abrían hoy la jornada en positivo, con ascensos del 0,3% en ambos casos, mientras que Londres se dejaba un 0,2% en torno a las 9.15 horas.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 1% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,03 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se revalorizaba un 1,1%, hasta los 60,10 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1534 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,185%.