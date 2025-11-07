El calendario oficial del pago de las pensiones: el día que vas a cobrar en noviembre de 2025

El próximo pago de las pensiones llega con el premio de la extra de la Navidad y la gran mayoría de los 9,4 millones de pensionistas que hay en España ya esperan con los brazos abiertos un ingreso doble. Como suele ser habitual cada mes, los bancos españoles adelantarán el pago de la ‘nómina’ de noviembre a finales de mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pago de las pensiones el mes de noviembre y cuándo cobrarán la extra de Navidad los beneficiarios de una pensión contributiva.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida hucha de las pensiones, se prepara para superar todos los registros históricos en lo que respecta al gasto en pensiones contributivas. Tras gastar 13.675,8 millones de euros (un 6,05% más que en el mismo periodo que el año anterior) el pasado mes de octubre en 10.397.372, que fueron a parar a 9.405.352 millones de personas, la Tesorería General de la Seguridad Social hará una inversión doble debido a que en esta nómina se incluye la paga extra de Navidad. Así que la paga extra de Navidad duplicará la inversión en pensiones contributivas, que en octubre fue de 9.999,2 millones de euros sólo en lo que respecta a las pensiones de jubilación (un 73% del total).

La pensión media de jubilación, que recibieron 6,6 millones de españoles, tuvo una media en octubre de 1.510,1 euros mensuales, mientras que la pensión media del sistema de pensiones, en las que además de la jubilación, se incluyen la de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se situó en 1.315,3 (un 4,4% más que en el año anterior).

¿Cuándo se cobran las pensiones en noviembre?

Estos números ponen en relevancia la gran inversión que hará la Seguridad Social en pensiones durante las próximas semanas. La TGSS suele abonar la nómina mensual a los pensionistas entre los cuatro primeros días del mes siguiente, y así lo asegura la Seguridad Social en su página web: «Una vez efectuado el primer pago de la pensión, los importes de los pagos mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo».

Los bancos españoles, en una práctica instaurada desde la pandemia, abonarán la pensión más la paga extra a finales de este mes. Todo con el objetivo de allanar el camino a final de mes a la mayoría de los 9,4 millones de pensionistas que hay en España. Así que a partir de este 22 de noviembre los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares cobrarán su pensión con la paga extra de Navidad.

Los primeros en cobrar la pensión de noviembre más la paga extra de Navidad son los clientes de Bankinter y Unicaja Banco, que podrán recibir el ingreso el viernes 21 de noviembre. Ya el lunes recibirán su nómina doble los que tengan la pensión domiciliada en CaixaBank y Banco Santander, mientras que el 25 de este mes será el turno de los clientes de BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja o Laboral Kutxa. Los últimos en recibir el ingreso serán los que tengan su pensión domiciliada en PiBank, como adelanta la página web especializada Help My Cash.