Paga extra de Navidad 2025: fecha de pago, importe y cómo se calcula la nónima extraordinaria

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con la época más bonita del año, también llega la famosa paga extra que llegará al bolsillo de millones de españoles. Pensionistas, funcionarios y el resto de trabajadores que no tengan las nóminas prorrateadas recibirán en unas semanas un buen pellizco que puede que no convierta en una tragedia el gasto exacerbado que se hace durante estas fechas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paga extra de Navidad.

La paga extra de Navidad está reconocida en el Estatuto de los Trabajadores y es de obligado cumplimiento tanto por las empresas privadas como por la Administración. Esto está recogido en el artículo 31 denominado «gratificaciones extraordinarias», en el que se informa de los derechos y obligaciones entre trabajador y empresa en lo que respecta a estas bonificaciones, que pueden ser prorrateadas en doce pagas conforme dicte el convenio.

«El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones», se puede leer en el Boletín Oficial del Estado sobre la paga extra de Navidad.

«No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades», informa el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 31.

La paga extra de Navidad en 2025

El Estatuto de los Trabajadores también establece ciertos criterios con respecto a la paga extra de Navidad, que nunca podrá ser inferior a 30 días del salario base de un trabajo o al Salario Mínimo Interprofesional, que en 2025 ha quedado fijado en 1.184 euros para las personas que reciban 14 pagas. Así que una paga extra nunca podrá ser inferior a estas cantidades.

La paga extra de Navidad, en este caso, sí que podrá ser inferior a la nómina mensual que reciba un trabajador, ya que sólo se incluye el salario base sin complementos ni pluses. Aun así, la mayoría de los trabajadores españoles recibirán en las próximas semanas un ingreso que será el doble del habitual.

Los sindicatos, en distintas publicaciones, también advierten a los trabajadores sobre las retenciones correspondientes en la paga extra de Navidad. «Las pagas extras sí están sujetas a la retención de IRPF. Las pagas extras cotizan a la Seguridad Social de forma mensual, aunque no se las cobre de forma prorrateada. Así, las deducciones por paga extra se hacen con base en el salario mensual de cada mes», informan desde la página web de la Unión Sindical Obrera.

¿Cuándo la cobran los pensionistas?

Por lo que respecta a los pensionistas, la gran parte de los 10,3 millones de beneficiarios de una pensión contributiva disfrutan de dos pagas extras al año, ya que su pensión está repartida en 14 pagas. Sólo los beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estos no reciben paga extra en verano y Navidad, ya que están repartidas en 12 mensualidades.

Así que los millones de pensionistas españoles podrán disfrutar de la paga extra de Navidad desde el próximo 22 de noviembre. Los bancos españoles, en una práctica que realizan de forma habitual, adelantan a sus clientes el pago de las pensiones a los últimos días del mes anterior, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social suele pagar sobre el cuarto día del mes siguiente.

Por ello, los beneficiarios de una pensión contributiva recibirán su paga doble de Navidad entre el 22 y el 25 de noviembre. Los primeros pensionistas en recibir la paga extra de Navidad serán los clientes de Bankinter, que paga el día 22 de cada mes, y a partir de ahí se seguirán sucediendo los pagos de las entidades financieras.

Por su parte, los funcionarios adscritos al Estatuto Básico del Empleo Público recibirán su paga extra de Navidad entre el 15 y 25 de diciembre.