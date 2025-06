Estos son los pensionistas que recibirán primero la paga extra de verano

El mes de Junio siempre trae consigo una noticia esperada para millones de jubilados: la paga extra de verano. Se trata de una inyección económica que llega justo a tiempo para que se pueda hacer frente a los gastos que siempre hay en verano, como por ejemplo vacaciones. Por ello es importante saber cuánto se va a cobrar y también qué pensionistas van a recibir esa paga de verano.

Y es que como suele ocurrir, no todos los pensionistas la reciben o de hecho, no la cobra al mismo tiempo ni en las mismas condiciones. Depende de la pensión, del tiempo que se haya cotizado y, sobre todo, de la entidad bancaria en la que se tenga domiciliado el cobro. Por eso es importante tener claro el calendario, saber si se tiene derecho a esta paga y conocer los pasos a seguir en caso de que no llegue a tiempo. Así, lo que en principio parece un ingreso automático, tiene detrás una serie de condiciones que conviene repasar para evitar disgustos de última hora.

¿Qué pensionistas tienen derecho a la paga extra de junio?

La paga extra de verano forma parte de las 14 pagas anuales que contempla la Seguridad Social para la mayoría de pensiones contributivas. Así, los pensionistas que hayan percibido su pensión desde diciembre del año pasado hasta mayo de este año, recibirán esta mensualidad adicional íntegra durante la última semana de junio.

Tendrán derecho a cobrarla quienes perciban pensiones por jubilación, viudedad, orfandad, favor de familiares o incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral, siempre que estén bajo el régimen de 14 pagas. Quienes hayan comenzado a percibir la pensión durante el periodo de devengo (entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo) recibirán la paga extra de forma proporcional a los meses cotizados en ese tramo.

Sin embargo, hay pensionistas que no la recibirán como una paga aparte. Por ejemplo, quienes cobran una pensión de incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional no tienen derecho a una paga extraordinaria como tal, ya que sus ingresos están prorrateados en 12 mensualidades. Es decir, reciben lo mismo que el resto, pero distribuido a lo largo del año.

¿Cuánto dinero se cobra con la paga extra?

La cantidad a percibir en junio dependerá, lógicamente, de la pensión mensual de cada persona. Quienes cobran la pensión máxima, por ejemplo, recibirán este mes el doble de su pensión habitual, lo que puede alcanzar los 6.535,20 euros. A esa cifra incluso se le pueden sumar complementos por brecha de género, en caso de que correspondan, ya que no están sujetos al tope máximo.

Además, este año hay que tener en cuenta la revalorización aplicada a las pensiones. La mayoría han subido un 2,8 % con respecto a 2024, y en el caso de las pensiones mínimas o no contributivas, el incremento ha sido aún mayor. Esto significa que la paga extra de este año será algo más generosa que la del anterior, y representa una ayuda importante en un momento clave del calendario.

¿Qué bancos ingresarán antes la paga?

Aunque la Seguridad Social tiene estipulado el ingreso oficial entre el 1 y el 4 de julio, lo habitual es que las entidades bancarias adelanten el pago gracias a la cuenta centralizada con la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, muchos pensionistas verán reflejado el ingreso entre el 21 y el 25 de junio.

Los bancos que suelen adelantar el pago al martes 24 de junio son: CaixaBank, Santander, Sabadell y otras entidades que acostumbran a operar en el penúltimo día hábil del mes. Por su parte, BBVA, ING, Bankinter, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Cajamar y Abanca, entre otros, suelen hacerlo el miércoles 25 de junio.

Estas fechas pueden variar ligeramente según el calendario laboral interno de cada entidad o en caso de incidencias técnicas, pero en general, quienes tengan su pensión domiciliada en estos bancos serán los primeros en disfrutar del ingreso extra.

¿Y si no he cobrado la pensión?

En caso de no haber recibido ni la pensión ni la paga extra antes del 4 de julio, es importante actuar con rapidez. Lo primero es contactar con tu banco, ya que en muchas ocasiones se trata de un retraso puntual, una retención temporal o una incidencia interna fácilmente resoluble.

Si el banco confirma que no ha recibido la transferencia, el siguiente paso es presentar una reclamación formal ante la Seguridad Social. Esto puede hacerse por dos vías: a través de la plataforma Import@ss, en la sede electrónica, o acudiendo de forma presencial a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), siempre con cita previa.

Actuar a tiempo es clave para evitar quedarte sin ingresos en un momento del año en que los gastos suelen aumentar. Por eso es importante revisar la cuenta con frecuencia estos días y no esperar demasiado para realizar gestiones si algo falla.