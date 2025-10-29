Air Europa volará a Laponia en Navidad
La aerolínea inciará sus vuelos hacia la tierra de Papá Noel el próximo 30 de noviembre, en colaboración con el turoperador Icárion.
Air Europa unirá Madrid con Rovaniemi, en Laponia, a partir del próximo 30 de noviembre hasta el 7 de enero. La operación se realizará en colaboración con Solaris Broker Aéreo y el turoperador Icárion, que comercializará los vuelos a la ciudad de Papá Noel, uno de los destinos más demandados en la época navideña.
La ruta hacia el norte de Finlandia será operada por el Boeing 737-800, el modelo de pasillo único más vendido en la historia de la aviación comercial, que garantiza una alta capacidad de pasaje para rutas de corto y medio radio, asegurando al mismo tiempo el máximo confort y eficiencia en los desplazamientos. Los horarios de la operativa permitirán a los pasajeros aprovechar mejor la estancia en destino, con salidas desde Madrid a primera hora de la mañana y regresos desde Rovaniemi por la tarde.
Gracias a esta conexión, Air Europa e Icárion responden a la creciente demanda de viajes hacia destinos invernales, facilitando el acceso a uno de los lugares más singulares del norte de Europa.
Temas:
- Air Europa