Air Europa volará a Laponia en Navidad

Air Europa unirá Madrid con Rovaniemi, en Laponia, a partir del próximo 30 de noviembre hasta el 7 de enero. La operación se realizará en colaboración con Solaris Broker Aéreo y el turoperador Icárion, que comercializará los vuelos a la ciudad de Papá Noel, uno de los destinos más demandados en la época navideña.

La ruta hacia el norte de Finlandia será operada por el Boeing 737-800, el modelo de pasillo único más vendido en la historia de la aviación comercial, que garantiza una alta capacidad de pasaje para rutas de corto y medio radio, asegurando al mismo tiempo el máximo confort y eficiencia en los desplazamientos. Los horarios de la operativa permitirán a los pasajeros aprovechar mejor la estancia en destino, con salidas desde Madrid a primera hora de la mañana y regresos desde Rovaniemi por la tarde.

Gracias a esta conexión, Air Europa e Icárion responden a la creciente demanda de viajes hacia destinos invernales, facilitando el acceso a uno de los lugares más singulares del norte de Europa.