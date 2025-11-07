Adiós al Google Maps de siempre: a partir de ahora tu coche va a parecer un Tesla con IA

Google Maps se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día para conductores de todo el mundo y ahora la inteligencia artificial ha llegado para mejorar y hacer más segura la experiencia en la carretera. Por ello, desde Estados Unidos introducirán «en los próximos meses» una nueva función de guía de carril en tiempo real para el Polestar 4. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades entre Google Maps, la IA y la marca de coches del grupo chino Geely.

Google Maps es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y eso no hay quien lo discuta. Hace unos meses desde California ya informaron que 2.000 millones de personas utilizan cada día esta herramienta, que es la preferida por el 67% que eligen entre un navegador a la hora de conducir. En Estados Unidos se realizaron 21,1 millones de descargas y, según datos proporcionados por la compañía, al día se recorren 1.000 millones de kilómetros con Google Maps.

Con el objetivo de seguir mandando en el mercado, Google Maps ha establecido algunas sinergias con algunas marcas para introducir su aplicación en el denominado Android Automotive, que es un sistema operativo de Android diseñado para integrarse en el hardware del vehículo. La última novedad es unir este sistema con la IA para obrar una nueva guía de carril en tiempo real para el Polestar 4, el SUV coupé eléctrico propiedad del grupo chino Geely y que ahora pelea en el mercado con Tesla.

Andrew Foster, director de Gestión de Producto de Google Maps, valoró esta innovación en declaraciones que recoge el medio 9T05 Google. «El Polestar 4 será el primero en integrar nuestra innovadora guía de carril en tiempo real, que ayudará a los conductores a manejar con aún más confianza y establecerá un nuevo estándar para la navegación en la industria automotriz», informó.

Google Maps y la IA

El artículo publicado que hace mención a la alianza entre Google Maps, la IA y Polestar informa que «Google Maps en Android Automotive aprovecha la idea de que los vehículos modernos son teléfonos inteligentes sobre ruedas con una nueva función de guía de carril en tiempo real para el Polestar 4». «Esto esencialmente permite que Google Maps ‘vea’ la carretera como un conductor», dicen desde Google.

Esta innovación se produce gracias a que las señales de tráfico y las marcas viales son analizadas por la IA, que transmite en tiempo real esta información a través de los sistemas de navegación de Google Maps en el Polestar 4, que gracias a la gran definición de su cámara frontal podrá tomar la mejor medida del terreno.

«Si estás en el carril de la izquierda y tu salida está a la derecha, la guía de carril en vivo lo detecta automáticamente y utiliza señales de audio y visuales claras para recordarte que te incorpores a tiempo», citan como ejemplo en esta publicación sobre las bondades que ofrece esta alianza entre Google Maps y la IA que ha sido presentada como una función útil en autopistas desconocidas para el conductor.

«En los últimos cinco años, la colaboración de Polestar con Google ha brindado numerosas funciones nuevas para los propietarios de Polestar. La guía de carril en tiempo real continúa la línea de la estrategia de experiencia de usuario centrada en el conductor de Polestar, reduciendo el estrés al volante y mejorando la seguridad al minimizar la preocupación por salidas perdidas y cambios de carril de último momento», han informado desde Polestar. Esta innovación estará presente en los «próximos meses» en los coches de la compañía que sigue ganando terreno dentro del mercado de coches eléctricos.