‘Equipo de investigación’ descubre hoy a un presunto estafador al que llaman ‘El Bueno’

Equipo de investigación regresa esta noche a laSexta después de centrarse en la desaparición de Caroline del Valle y de verse envuelto en una polémica con los streamers ZonaGemelos por un reportaje que ni tan siquiera habría comenzado. Este viernes siete de noviembre será turno para un nuevo reportaje, esta vez centrado en una presunta estafa que ha dejado cientos de afectados y por la que han desaparecido, que se sepan, al menos cinco millones de euros. Detrás de todo esto se encuentra Paco ‘El Bueno’, un mote que ahora no comparten sus presuntas víctimas, que esperan poder recuperar su dinero.

Gloria Serra y los suyos reconstruyen el caso de Francisco Gutiérrez Ortega, un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en la localidad de Vélez-Málaga, al que muchos vecinos confiaron sus ahorros y que ahora mismo está en el punto de mira de todos ellos. Tras numerosas querellas presentadas contra él, la Policía comenzó una investigación para descubrir dónde han ido a parar los millones de euros que sus vecinos y amigos le dieron, confiando en que los invertiría con la mejor intención y les haría sacar algo de rendimiento.

El espacio de laSexta hablará con varios de los afectados, que contará con pelos y señales, los métodos con los que Paco ‘El Bueno’ les prometía ganar dinero sin tener que mover un dedo. También mostrarán en televisión por primera vez documentos de la investigación policial y hasta la canción que los afectados le compusieron en forma de protesta.

Equipo de investigación desvelará que este presunto estafador (todavía no ha sido juzgado) prometía altas rentabilidades por las inversiones, algo que hacía con viajes de lujos e invitando a cenas por todo lo alto. De esta forma se hacía pasar por un exitoso gestor, llegando a ganarse la confianza de empresarios, políticos y hasta amigos del pueblo.

La confianza de Paco con algunas de las presuntas víctimas era tan grande hasta acudió a comuniones, bodas y celebraciones familiares de muchos de ellos. En un principio todo iba perfectamente y los clientes recibían comisiones por sus inversiones, pero las alarmas saltaron en el pueblo cuando las hijas del gestor dejaron de acudir al colegio de la localidad sin previo aviso y sin haber podido despedirse de nadie.

Tras una larga búsqueda, el protagonista del reportaje de hoy de Equipo de investigación fue detenido en Logroño. Serra y los suyos tratarán de descubrir a dónde han ido a parar las inversiones de los afectados, que llegarían a los cinco millones de euros.

Paco, ‘El Bueno’, así se titula el reportaje que esta noche emite el programa de laSexta a partir de las 22:30 h.