‘Equipo de investigación’ se centra hoy en una desaparición que TikTok ha conseguido reabrir

Tras emitir un especial el pasado martes sobre la DANA de Valencia, Equipo de investigación regresa a su día y horario habitual de emisión con un nuevo reportaje de lo que hacen las delicias de sus seguidores. El programa de Gloria Serra se paró hace siete días en el negocio que hay alrededor de la juventud, mientras que hace dos semanas lo hizo con el desconocido mercado negro que hay alrededor de la venta de carne para restaurantes, algo que pone en peligro la salud de millones de personas cada año. Hoy, viernes 31 de octubre, se centra en un caso de desaparición que ha caído en el olvido de las autoridades, pese a los intentos de la familia. Pero ha sido la red social TikTok, y sus usuarios, la que ha conseguido que vuelva a estar de actualidad. Esta semana, por si fuera poco, el programa ha tenido que escuchar las acusaciones de ZonaGemelos de estar buscando testimonios sobre su vida, algo que desde el programa han negado a Happy FM.

La protagonista de este misterio es Caroline del Valle, una joven que con apenas 14 años desapareció sin dejar rastro en la noche del 15 de marzo del año 2015 en Sabadell. Lo más extraño es que se perdió su pista durante una redada policial, por lo que pudo haber escapado, pero en diez años su familia no ha vuelto a saber nada de ella. En una década la investigación oficial no ha dado resultado y el caso ha caído en el olvido de las autoridades, pero en las redes sociales está más de actualidad que nunca.

Usuarios de TikTok analizan un vídeo subido a Facebook en la madrugada en la que la joven desapareció y que ha sido rescatado de la cuenta de la desaparecida. Los reporteros del programa realizarán el mismo camino desde la discoteca de Barcelona en la que estaba y hasta el polígono de Sabadell donde se pierde su rastro.

Equipo de investigación también tratará de explicar por qué este nuevo vídeo nunca había sido considerado una prueba para el caso, pese a que podría dar pistas de los últimos minutos de Caroline hasta de que se perdiese por completo. El programa de laSexta también hablará con Isabel Movilla, su madre, que sigue esperando que pueda volver sana y salva.

‘Equipo de investigación’ aporta nuevas pruebas en su reportaje de hoy

El programa presenta nuevas pruebas y testimonios inéditos que aportan una mirada distinta al caso. Por ejemplo, se tomará nota de un coche rojo implicado en el caso, además de aportar una reconstrucción técnica de los últimos movimientos de Caroline realizada por un criminólogo, y documentos del sumario judicial que revelan contradicciones entre las declaraciones de los menores.

El espacio de reportajes cuenta con nuevas declaraciones de la madre de Caroline y del perito judicial Jesús María Pacios, que identifica el modelo del vehículo y señala que el vídeo nunca fue examinado por la policía.

Hoy, viernes 31 de octubre, Equipo de investigación emite el reportaje titulado ¿Qué pasó con Caroline?, que se podrá ver en laSexta a partir de las 22:30 h.