‘Equipo de investigación’ se para en su reportaje de hoy en «el negocio que promete lo imposible»

Equipo de investigación vuelve este viernes, 24 de octubre, con un nuevo reportaje en el que Gloria Serra y sus reporteros destapan los secretos que hay detrás de uno de los negocios más grandes que hay en estos momentos. Una semana después de destapar el engaño que hay alrededor del mundo de la carne y el mercado negro que muchos locales y restaurantes utilizan para ahorrar dinero, a costa de la salud de sus clientes, tienen un nuevo tema de interés general para los espectadores de laSexta.

Desde hace años hay una creciente moda para evitar el envejecimiento, que se ha convertido en el intento de ser inmortal o, de al menos, intentar llegar a vivir mil años, algo que parece ciencia ficción. Alrededor de este mundo hay cientos de métodos, como pastillas con fórmulas casi mágicas, transfusiones de sangre e incluso chips implantados en el cuerpo. Toda una industria dedicada a que cada vez vivamos más y mejor.

Los Inmortales: en busca de la eterna juventud es el título del programa de hoy, donde los reporteros conocerán a un biohacker que intenta desde su propia casa conseguir la inmortalidad de sus clientes. También, aunque parezca una broma, en Madrid se ha celebrado un congreso en el que se debatió la forma de lograr la inmortalidad.

Otras opciones, más realistas, las vendes clínicas especializadas en intentar frenar el paso del tiempo gracias a tratamientos de más de 400 euros, que no están al alcance de todos los bolsillos. Pero las cámaras de Equipo de investigación viajarán hasta Ourense, donde la edad media es mayor que en otras comunidades, pero allí no es necesario recurrir a la ciencia para conseguirlo. El secreto lo buscarán preguntando a expertos y sus vecinos.

Actualmente, la esperanza de vida en España está en los 81,1 años en los hombres, mientras que en las mujeres asciende a los 86. Sin ir muy lejos, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 1991 la esperanza de vida estaba en 73,5 años para los hombres y 80,6 años para las mujeres, por la evolución está clara y cada vez está más cerca alcanzar los 100 años de media.

Equipo de investigación tendrá que luchar esta noche por cautivar a la audiencia compitiendo contra la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz y una noche llena de invitados en De Viernes. El pasado viernes 17 de octubre el programa de Gloria Serra alcanzó un 5,4 % y 526.000 espectadores, datos algo más bajos de lo habitual, pero que siguen estando por encima de lo que consigue laSexta en su prime time, que tiene un importante problema de lunes a jueves con el cine o el concurso Tesoro o cacharro.