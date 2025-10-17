‘Equipo de investigación’, hoy: se destapa un fraude alimentario

Equipo de investigación vuelve esta noche, viernes 17 de octubre, con un nuevo reportaje que Gloria Serra y su equipo ofrecerán a los espectadores de laSexta. La semana pasada trataron de descubrir el misterio que envuelve la muerte de Matilde Muñoz, la española de 72 años que murió asesinada en un hotel de Indonesia. El programa destapa un enorme fraude que pone en riesgo la salud de millones de españoles, ya que se trata de un alimento muy consumido en nuestro país cada día.

Cuando se acuden a algunos establecimientos de comida rápida se espera que los alimentos que allí se van a consumir hayan pasado los respectivos controles sanitarios, pero existe un mercado negro que hace que uno de ellos pueda entrar en la cadena alimentaria con riesgos para la salud. Las cámaras se encontrarán con carne podrida, maquillada con productos de construcción, naves ilegales, mataderos sin control y empresarios que buscan todo tipo de trucos para saltarse la ley y así ahorrarse una importante cantidad.

El reportaje de hoy de Equipo de investigación se titula: El mercado negro de la carne. En él, se cuenta como existe una red que se dedicaba a manipular carne en mal estado para hacerla pasar por producto en orden, pero saltándose todos los controles sanitarios.

El engaño a los consumidores no acaba ahí, ya que también se mostrará cómo se ‘maquillaba’ la carne podrida con un producto que normalmente se utiliza en el mundo de la construcción. De esta manera se conseguía un color rojizo que hacía pensar a los consumidores que estaba en perfecto estado.

Sobre este asunto, los reporteros tendrán imágenes exclusivas de operaciones policiales y testimonios de quienes trabajaron en estas naves, donde se incumplían todas las normas de seguridad alimentaria.

Equipo de investigación desvelará lo ocurrido en tres casos concretos que la Policía ha investigado y que han puesto en riesgo la salud de miles de personas. Se trata de un negocio que mueve más de 41.000 millones de euros al año, por lo que sorprende que en nuestro país pasen este tipo de cosas, ya que es uno de los que más controles sanitarios tiene de la Unión Europea.

Este nuevo reportaje de Equipo de investigación se podrá ver a partir de las 22:30 horas (una hora menos en el archipiélago canario) en una nueva entrega que se emitirá en laSexta.