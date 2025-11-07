José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, se ha mostrado dispuesto a colaborar con Telefónica en el contrato de radios tácticas militares para el que el Gobierno concedió a la empresa de telecomunicaciones un préstamo de 768 millones de euros al 0% de interés para la prefinanciación del programa.

En concreto, De los Mozos ha señalado en un desayuno informativo: «Sí, nosotros con Telefónica hablamos y podemos colaborar en muchos campos. Si se encuentran los intereses y la colaboración es positiva, tanto para Telefónica como para Indra, lo haremos».

En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Defensa ha adjudicado varios de los últimos grandes contratos públicos para el suministro de radios tácticas al Ejército a una unión temporal de empresas (UTE) entre Telefónica y Aicox.

No obstante, el problema es que en la ecuación también entraba en juego la firma israelí Elbit Systems, dado que las tres empresas tienen un acuerdo de transferencia de tecnología de la empresa hebrea para la fabricación y el mantenimiento de estos equipos en España, si bien son Aicox y Telefónica las encargadas de las especificaciones de cifrado y seguridad, establecidas por autoridades nacionales como el Centro Criptológico Nacional.

No obstante, el veto del Ejecutivo español a las armas y tecnologías israelíes de defensa supuso un obstáculo para repetir la fórmula de cara a la modernización de los sistemas de comunicaciones de radio táctica contemplada en las nuevas inversiones militares, una responsabilidad que ha recaído sobre Indra, que a mediados de julio firmó un acuerdo con la compañía finlandesa Bittium para competir por este programa.

En este contexto, fuentes de Telefónica han señalado a Europa Press que la complejidad de este tipo de contratos militares provoca que muchos de estos programas se tengan que desarrollar de forma conjunta, por lo que está dispuesta a colaborar con otras compañías.

Así, el nuevo plan de la teleco presentado el pasado martes recogía la intención de la empresa de crecer en el negocio de la defensa en España.

Sobre ello, las fuentes consultadas apuntan que un segmento de negocio en el que quiere crecer la compañía, además del de la ciberseguridad, es el de las burbujas 5G de índole militar, es decir, redes privadas para operaciones de infantería, navales o aéreas.

De hecho, Telefónica, en colaboración con Nokia y empresas españolas como Atika Technologies y Ravenloop, desplegó a comienzos de octubre una red privada 5G en un buque de las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN, una implementación tecnológica que facilita comunicaciones seguras y de baja latencia entre unidades navales y drones (tanto aéreos como terrestres y marítimos).

Por otro lado, cabe señalar también que tanto Indra como Telefónica están participadas por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 28% de la compañía de defensa y un 10% de la teleco.

El directivo de Indra también ha descartado la posibilidad inmediata de que su compañía forme parte del nuevo gigante espacial europeo que se creará con la combinación de los negocios de Thales, Airbus y Leonardo en este ámbito, a pesar de que la empresa contará con una rama en España.

«Hoy no está previsto. Creo que Bromo, el nombre del proyecto, es una parte en la parte upstream del espacio que hace Thales, Airbus y Leonardo. Nosotros tenemos nuestras actividades upstream con Deimos, por ejemplo las radios de vigilancia espacial que hay en Europa son nuestras, tenemos en Alemania, en España y va a haber en otros países. ¿Por qué no el día de mañana ser proveedores de Bromo en algunas actividades que hacemos?», ha resaltado.

Indra adquiere Hispasat

Por otra parte, cabe recordar que Indra está ultimando la adquisición del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros.

De hecho, ha convocado a sus accionistas para finales de este mes a fin de que la junta autorice la operación, que todavía está pendiente del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Ministros.

En cuanto a la autorización de la CNMC, se prevé que la operación obtenga el visto bueno del regulador en primera fase y que la junta extraordinaria se celebre ya con el OK del organismo presidido por Cani Fernández.