El regalo perfecto: esta bola de cristal proyecta vídeos en 3D y ahora puede ser tuya por 27 €

¿Quieres darle un toque diferente a tu árbol de Navidad este año? ¿Te gustaría hacer un regalo especial? Pues deberías echar un vistazo a esta Bola de cristal de vídeo 3D. La tecnología que tiene hace que, en realidad, sea como un pequeño proyector tridimensional compatible con vídeo, fotos y música, con 4 GB de memoria y una batería que aguanta hasta 4 horas. Y lo mejor de todo es que ahora mismo la tienes rebajada a 27 € frente a los 64 € que suele costar.

Una evolución de los típicos marcos digitales perfecta como elemento decorativo, como proyector ambiental o, simplemente, como regalo navideño. Te va a sorprender.

Por qué la recomendamos

Consigue un curioso efecto 3D de imágenes flotantes al ponerla en marcha.

También emite sonido envolvente 360º y con una gran nitidez.

Tiene 4 GB de memoria, espacio de sobra para cualquier vídeo.

Transferir los vídeos es tan fácil como conectarla por USB a un PC y mandarlos.

Comprar en AliExpress por ( 64,58 € ) 27,29 €

Bola de cristal de vídeo 3D

Olvídate de las bolas de Navidad tradicionales, porque lo que ofrece la Bola de cristal de vídeo 3D es una experiencia completamente diferente: puedes ponerle fotos, vídeos o canciones y hacer que se convierta en una pequeña galería 3D perfecta. ¿Quieres recordar el último viaje que hiciste? ¿Poner ese vídeo tan gracioso de tu mascota? Puedes, y lo verás inmortalizado con un efecto 3D de lo más envolvente. Es como una evolución de los macros digitales, consiguiendo un efecto mucho más inmersivo, y con una batería de 4 horas que permite una proyección ininterrumpida para acompañarte mientras trabajas o como lámpara ambiental mientras duermes. Además, para cargar el contenido, solo tienes que conectarla por USB a un PC y transferirlo en formato MP4 para el vídeo o JPG para las fotos.

Sirve como elemento decorativo y, sobre todo, como regalo para esas personas que llevan el espíritu navideño por bandera. Si tu árbol la soporta, será la gran protagonista este año.

Esto opinan quienes la tienen

Como verás en las reseñas de usuarios de esta bola, hay mucha sorpresa por lo bien que funciona, aunque también señalan que pesa demasiado para ponerla en algunos árboles de Navidad. Puedes leer más a continuación:

«En realidad, es genial. Pesado, pero funciona de maravilla.»

«Simplemente hermoso… Es muy impresionante… No es adecuado para colgar en el árbol de Navidad porque es muy pesado, pero con el soporte incluido es perfecto… Buena calidad de pantalla.»

«Un dispositivo práctico para guardar recuerdos y regalarlo como obsequio.»

Comprar en AliExpress por ( 64,58 € ) 27,29 €

Si la compras ya, además del descuento que tiene en AliExpress, podrás recibir esta bola navideña en un plazo de tan solo una semana, y con envío gratuito. Aprovecha la oportunidad.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping