La TV que siempre quisiste tener en tu salón es esta LG QNED de 55 pulgadas que está rebajada 290 €
Resolución 4K, procesador con inteligencia artificial, tecnología para el juego en la nube y sonido envolvente. Esta TV de LG lo tiene todo.
Llevas tiempo buscando una nueva tele para el salón, pero no has dado con ningún modelo que te convenza, o que te convenciera, hasta ahora. La Smart TV LG QNED 55″ está de oferta con un descuento del 25% en Fnac. Este modelo, con procesador con IA, resolución 4K y tecnología especial para videojuegos, puede ser tuyo por solo 559 € ahora mismo.
Una TV pensada para coronar salones y brindar experiencias de cine, o para que disfrutes de los juegos más punteros gracias a su tecnología. Sea cual sea tu intención, es perfecta.
Por qué la recomendamos
- La tecnología QNED ofrece muchos más colores, dando una calidad de imagen muy superior.
- El procesador optimizado con IA hace que las apps funcionen mejor y que la calidad de imagen suba.
- Para gaming es muy buena, y que tiene la opción para jugar en la nube con apps y la tecnología VRR para mejorar la fluidez de la imagen.
- Tiene control por voz y un mando a distancia con puntero inalámbrico.
Comprar en Fnac por (
749 €) 559 €
Smart TV LG QNED 55″
Lo que más diferencia a la Smart TV LG QNED 55″ de otras televisiones inteligentes es que va igual de bien para ver series o películas que para jugar. Tiene un procesador con IA que mejora la calidad de imagen de todo el contenido, con una tecnología Dynamic Tone Mapping Pro que ajusta el brillo y los tonos para una imagen más realista; pero también tecnología VRR que hace que los juegos se muevan mucho mejor y plena compatibilidad con la mayoría de apps de streaming de contenidos y de juego en la nube. No necesitarás una consola para jugar con ella y, a la vez, vas a poder disfrutar del mejor contenido en 4K gracias a su panel, resolución y tecnología de inteligencia artificial. Además, en el aspecto del sonido, ofrece un sistema envolvente que te sumerge de lleno en todo lo que veas y juegues.
El televisor inteligente perfecto para tu salón, con 55 pulgadas ideales para vestir cualquier pared y traerte una experiencia de cine directa a casa.
Esto opinan quienes la tienen
Las opiniones de esta smart TV son muy positivas tanto por su calidad de imagen como por la mejora que ofrece con la IA. A continuación, puedes ver algunas reseñas:
- «La representación de colores es buena, al igual que la compatibilidad. No puedo quejarme de nada teniendo en cuenta lo que cuesta.»
- «Muy buena TV con una calidad de imagen superior. Con el sonido es un poco más alegred de la cuenta. A menudo, por ejemplo con Netflix, hay que configurarlo más alto para que se escuche lo suficiente, pero no nos molesta.»
- «El televisor es de buena calidad y muy fácil de usar, y la entrega fue súper rápida y muy agradable.»
Comprar en Fnac por (
749 €) 559 €
Además del descuento, Fnac te ofrece la posibilidad de fraccionar la compra en 20 pagos y recibirla en casa en un plazo de 7 días, o recogerla en tienda gratis antes.
