La TV que siempre quisiste tener en tu salón es esta LG QNED de 55 pulgadas que está rebajada 290 €

Llevas tiempo buscando una nueva tele para el salón, pero no has dado con ningún modelo que te convenza, o que te convenciera, hasta ahora. La Smart TV LG QNED 55″ está de oferta con un descuento del 25% en Fnac. Este modelo, con procesador con IA, resolución 4K y tecnología especial para videojuegos, puede ser tuyo por solo 559 € ahora mismo.

Una TV pensada para coronar salones y brindar experiencias de cine, o para que disfrutes de los juegos más punteros gracias a su tecnología. Sea cual sea tu intención, es perfecta.

Por qué la recomendamos

La tecnología QNED ofrece muchos más colores, dando una calidad de imagen muy superior.

El procesador optimizado con IA hace que las apps funcionen mejor y que la calidad de imagen suba.

Para gaming es muy buena, y que tiene la opción para jugar en la nube con apps y la tecnología VRR para mejorar la fluidez de la imagen.

Tiene control por voz y un mando a distancia con puntero inalámbrico.

Comprar en Fnac por ( 749 € ) 559 €

Smart TV LG QNED 55″

Lo que más diferencia a la Smart TV LG QNED 55″ de otras televisiones inteligentes es que va igual de bien para ver series o películas que para jugar. Tiene un procesador con IA que mejora la calidad de imagen de todo el contenido, con una tecnología Dynamic Tone Mapping Pro que ajusta el brillo y los tonos para una imagen más realista; pero también tecnología VRR que hace que los juegos se muevan mucho mejor y plena compatibilidad con la mayoría de apps de streaming de contenidos y de juego en la nube. No necesitarás una consola para jugar con ella y, a la vez, vas a poder disfrutar del mejor contenido en 4K gracias a su panel, resolución y tecnología de inteligencia artificial. Además, en el aspecto del sonido, ofrece un sistema envolvente que te sumerge de lleno en todo lo que veas y juegues.

El televisor inteligente perfecto para tu salón, con 55 pulgadas ideales para vestir cualquier pared y traerte una experiencia de cine directa a casa.

Esto opinan quienes la tienen

Las opiniones de esta smart TV son muy positivas tanto por su calidad de imagen como por la mejora que ofrece con la IA. A continuación, puedes ver algunas reseñas:

«La representación de colores es buena, al igual que la compatibilidad. No puedo quejarme de nada teniendo en cuenta lo que cuesta.»

«Muy buena TV con una calidad de imagen superior. Con el sonido es un poco más alegred de la cuenta. A menudo, por ejemplo con Netflix, hay que configurarlo más alto para que se escuche lo suficiente, pero no nos molesta.»

«El televisor es de buena calidad y muy fácil de usar, y la entrega fue súper rápida y muy agradable.»

Además del descuento, Fnac te ofrece la posibilidad de fraccionar la compra en 20 pagos y recibirla en casa en un plazo de 7 días, o recogerla en tienda gratis antes.

