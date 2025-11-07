AMA América alcanza la calificación AAA, la máxima distinción por su fortaleza financiera

AMA América ha sido reconocida con la calificación de riesgo AAA, emitida por Class International Rating, subrayando así “su fortaleza financiera y su sobresaliente capacidad para afrontar cambios adversos con un impacto mínimo”. Dicha evaluación fue emitida por unanimidad tras la reunión del Comité de Calificación celebrada en Quito, el pasado 28 de octubre.

El informe resalta la sólida posición de la compañía y destaca, a su vez, su trayectoria, resaltando que cualquier situación de vulnerabilidad “se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización”.

Asimismo, Class International Rating destaca el compromiso permanente de AMA América con sus asegurados y con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, un aspecto que refuerza su excelente reputación dentro del sector asegurador. A su vez, esta calificación AAA refleja la consolidación del crecimiento de AMA América y su posición de liderazgo en los últimos años, situándola entre las compañías más sólidas y solventes del país.

Desde marzo de 2021, la entidad está presidida por el Dr. Luis Campos Villarino, quien asumió el relevo del Dr. Diego Murillo, actual presidente de honor de A.M.A. Grupo y de la Fundación A.M.A. y que fue quién inició la andadura asegurada de la Mutua en América. En 2025, año en que la compañía celebra una década de presencia en Ecuador, AMA América mantiene una sólida tendencia al alza. Con el objetivo de seguir creciendo, la aseguradora ha reforzado su apuesta en el país mediante la adquisición de una oficina en propiedad en Guayaquil, que se suma a la ya existente en Quito. Además, conserva su presencia en Manta y Portoviejo, y anunció a comienzos de año su próxima expansión a la ciudad de Cuenca.

Actualmente, AMA América protege a casi 10.000 asegurados y mantiene alianzas con más de 150 instituciones, entre clínicas, hospitales y sociedades médicas. Asimismo, gestiona más de 200 pólizas colectivas para médicos docentes y estudiantes de universidades del país. A lo largo de toda su trayectoria, la compañía ha atendido más de 1.500 casos de supuestas malas prácticas médicas, con un 99% de éxito en procesos penales, lo que evidencia su capacidad, experiencia y compromiso con los profesionales de la salud.

“Esta certificación muestra el excelente trabajo que realiza nuestra organización y el firme compromiso de la compañía con nuestros mutualistas, también fuera de España. Además, sitúa a la compañía como una marca de garantía a nivel internacional y refuerza la proyección de A.M.A. Grupo”, remarca el Dr. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo y presidente de AMA América Seguros. “Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia y trabando en línea con una estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua en la atención a nuestros asegurados”, concluye.