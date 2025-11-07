Lucas Victoriano, nuevo entrenador del Palmer Basket

Lucas Victoriano asume las riendas del Palmer Basket Mallorca Palma. El técnico argentino se une al club balear tras haber llegado de la máxima categoría del baloncesto de su país natal. El preparador de 48 años vincula su futuro con la entidad isleña después de efectuar un trabajo idílico en territorio sudamericano. El responsable del banquillo del Palmer Basket marcó una época en su antiguo equipo. Victoriano conquistó títulos de mayúscula dificultad y alcanzó cuotas en la riqueza del juego que permanecerán de manera eterna en las memorias del deporte de la canasta en Argentina y en Sudamérica.

En su estancia en Instituto Atlético Central de Córdoba, Lucas Victoriano alcanzó la eternidad en el año 2023. En el curso mencionado, el técnico logró liderar a su grupo hacia la corona de la Liga Sudamericana, primer título internacional en la historia del club. El entrenador también gobernó en la Liga Nacional, la categoría de oro del baloncesto argentino, un año atrás.

Además, Victoriano reinó en distintos campeonatos oficiales como la Supercopa, la BCLA y el Súper 20. El porcentaje de victorias cosechado en esta etapa de su carrera es asombroso, un 66,12%. En 248 compromisos doblegó a sus adversarios en 164 ocasiones.

Lucas Victoriano comenzó su recorrido como entrenador principal en el CB Pozuelo. El subcampeón del mundo como jugador en 2002 con la selección argentina prosiguió su aventura en los banquillos en su nación. El Club Estudiantes Concordia y el Club de Regatas Corrientes fueron los primeros conjuntos que defendió, antes de firmar por el Instituto Atlético Central Córdoba.

El legado que construyó en su período de baloncestista profesional le convirtió en un referente nacional. Lucas Victoriano participó en la consecución de la medalla de plata en el Campeonato del Mundo disputado en Indianápolis. El preparador brilló en España; Victoriano resguardó las elásticas del Real Madrid y el CAI Zaragoza, entre otros.