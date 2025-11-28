Arrasate espera poder contar con Kumbulla ante Osasuna

Jagoba Arrasate espera poder contar con el internacional albanés Marash Kumbulla este sábado ante Osasuna El defensa ha estado entrenando con el grupo durante toda la semana, aunque hoy viernes deberá pasar una última prueba que será la que determine si ya está en condiciones de jugar. La idea, en cualquier caso, es que vuelva a la titularidad el martes de la próxima semana en el partido de Copa que se jugará en Soria ante el Numancia.

Kumbulla se lesionó el 21 de septiembre ante el Atlético de Madrid y se ha perdido ya ocho partidos de Liga y uno de Copa, además de los compromisos internacionales de su selección, que se ha clasificado para la repesca europea del Mundial del próximo verano. No se esperaba que la recuperación del albanés se prolongara tanto, pero lo cierto es que se superan ya los dos meses de inactividad.

Para Arrasate ha supuesto un duro golpe, ya que se ha quedado durante todo este periodo con tan sólo tres centrales, Raíllo, Valjent y David López. Por suerte para el técnico vasco, eso sí, ninguno de ellos ha caído y no se ha visto obligado a efectuar más modificaciones en una línea en la que no dispone de más efectivos. Ha habido mucha mala suerte con Kumbulla, que el año pasado jugó con el Espanyol prácticamente todo.

El albanés está cedido por la Roma hasta el 30 de junio con una opción de compra de siete millones de euros que evidentemente ahora mismo es implanteable que pague el Mallorca. Veremos cuál es su rendimiento de aquí a final de temporada, pero la idea del club cuando le fichó era convertirlo a medio plazo en el sustituto de Valjent y/o Raíllo, sobre todo del capitán, que ha cumplido ya 34 años, mientras que su compañero de línea soplará las 30 velitas el próximo 15 de diciembre.

En cuanto al resto de lesionados, no se espera ni a Leo Román ni a Lato para el partido del sábado. Aunque los dos progresas adecuadamente, aún les queda un poco de tiempo. El primero en volver debería ser el portero ibicenco, mientras que la reaparición de Lato se pospondrá hasta 2026.