Durísimo camino hacia el Mundial para Muriqi y Kumbulla. Kosovo y Albania buscan estrenarse en la mayor competición de selecciones que existe en el planeta, pero para eso tendrán que apear a rivales de primer nivel. Para empezar en semifinales Kosovo se enfrentará a Eslovaquia, mientras que Albania se las verá con Polonia. En caso de que consiguieran superarles aún deberían hacer frente a una segunda eliminatoria que, en el caso de los de Muriqi, les opondrá al ganador del choque Turquía-Rumanía. mientras que el rival definitivo de los de Kumbulla saldrá del resultado del Ucrania-Suecia.

Estaba claro que, fuera cual fuera el resultado del sorteo, el camino hacia el Mundial iba a ser muy complicado para ambos porque será necesario superar dos eliminatorias para lograr el billete. Sin embargo, dentro de lo malo por lo menos se cumplió el primer objetivo de evitar tanto a Italia como a Dinamarca que, sobre el papel, parecían las selecciones más complicadas.

Curiosamente se podría dar un enfrentamiento Valjent-Muriqi, aunque es altamente improbable porque el defensor del Mallorca hace mucho tiempo que no es llamado por su selección, cuyos centrales titulares son Milan Skriniar, que juega en Turquía en el Fenerbahce, y David Hancko, del Atlético de Madrid.

Kosovo logró la clasificación como segundo en un grupo que completaban Suiza -campeona-, Eslovenia y Suecia, mientras que Albania se las vio con Inglaterra -primera-, Serbia, Letonia y Andorra. Haber apeado a los serbios se considera como una de las mayores hazañas en la historia de la selección albana.

Los partidos se disputarán en la última semana del mes de marzo, aprovechando el siguiente parón de selecciones, por lo que no se perderán ninguna jornada de Liga con el Mallorca. Eso sí, los dos jugadores bermellones podrían verse obligados a jugar ambas eliminatorias fuera de casa.