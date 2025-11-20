Kumbulla y Muriqi no se eliminarán entre sí: están en el mismo bombo según la distribución efectuada por la UEFA de las 16 selecciones europeas que entrarán hoy en el sorteo para asignar las últimas cuatro plazas del continente para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se asignarán cuatro grupos de cuatro equipos y sólo uno de cada uno de ellos obtendrá el billete mundialista. Una durísima batalla que se llevará a cabo en la última semana de marzo aprovechando el siguiente parón de las competiciones domésticas.

El sorteo se llevará a cabo a la una del mediodía en Zurich y la suerte en los emparejamientos va a ser fundamental. En el bombo 1 se ubican las cuatro selecciones con mayor potencial, que son Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania; en el segundo estarán Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia; en el tercero Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo y en el cuarto Rumanía, Suecia, Macedonia e Irlanda del Norte.

En el caso más favorable la Kosovo de Muriqi o la Albania de Kumbulla podrían caer en un grupo con Ucrania, Gales y Macedonia, mientras que en el peor escenario estarían con Italia, Polonia y Suecia. De hecho, se podría dar el caso de que Muriqi tuviera que volver a vérselas con los suecos, que estaban en su grupo. Se reeditaría de este modo otro duelo de delanteros centro, ya que los dos atacantes nórdicos titulares son nada menos que Gyokeres y Isak.

Lo que está claro es que tanto para Albania como para Kosovo se trata de una oportunidad histórica, ya que no han participado en ninguna Copa del Mundo, aunque los albaneses sí que estuvieron en las Eurocopas de 2016 en Francia y de 2024 en Alemania.