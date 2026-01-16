94-72. El Fibwi cierra la primera vuelta cayendo en casa del líder

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha puesto hoy punto y final a la primera vuelta. Lo ha hecho en casa del Leyma Coruña, líder intratable de la competición, cayendo por 94-72 en un partido en el que tras un primer cuarto igualado, el equipo de Carles Marco no ha dado opción a los de Pablo Cano.

Arrancaba el partido con un primer minuto y medio en el que ningún equipo era capaz de anotar hasta que Aramburu, desde el tiro libre anotaba para abrir el marcador iniciando así la posibilidad de anotar para ambos equipos situándose el marcador en empate a seis tras los primeros compases de partido. La intensidad y la velocidad era máxima en el Coliseum por parte de ambos equipos poniéndose por delante el equipo de Pablo Cano tras un triple de Juan Bocca que ponía el duelo en 12-14. El líder de la Primera FEB se ponía por delante con 18-16 en el marcador a un minuto para el final del primer parcial acabándose el primer cuarto con 23-18.

En el segundo cuarto el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma seguía dando la cara ofreciendo un buen nivel ante un eléctrico Leyma Coruña que comenzaba a dar muestras de su fortaleza poniéndose con 33-24 en el marcador. Los de Carles Marco pisaban el acelerador para situarse con 40-27 en el marcador a cuatro minutos para el descanso. Los de Carles Marco se mantenían lejos en el marcador situándose un complicado 45-29 en el marcador llegándose al descanso con 52-31 en el marcador.

El equipo de Carles Franco salía como una locomotora en el tercer cuarto ante un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que no se encontraba nada cómodo en la pista ante el líder que se marchaba en el marcador situándose con un complicado 62-39 en el marcador. El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma trataba de acercarse en el marcador ante un Leyma Coruña que seguía mostrándose muy firme en ataque para situarse con 69-47 en el marcador obligando a Pablo Cano a parar el partido llegándose al último cuarto con un duro 76-49 en el marcador.

Un dos más uno de Scariolo marcaba el inicio del cuarto definitivo en un repleto Coliseum Coruña. El equipo de Pablo Cano trataba de soportar el temporal naranja tratando de recortar distancias colocando el duelo en 85-62 a falta de cinco minutos para el final llegándose al punto y final del partido con 94-72 en el marcador.

Leyma Coruña: Jou (12), Radoncic (10), Jorgensen (4), Caio de Souza (6), Mus Barro (9). También jugaron Cuevas (4), Braz (0), Brnovic (6), Diop (6), Cremo (16), Thiam (8), Jacobo Díaz (13).

Fibwi Mallorca: Lysander Bracey (14), Juan Bocca (7), Brian Vázquez (8), Jon Ander Aramburu (13), Pedro Bombino (7). También jugaron Aless Scariolo (9), Laron smith (8), Osvaldas Matulionis (6), Oscar Siquier (0).

Parciales: 23-18, 29-13, 24-18, 18-23.

Árbitros: Ávila Zurita, Sánchez González y Laura Piñeiro. Sin eliminados por faltas personales. Señalaron falta antideportiva a Pedro Bombino y técnico a Pablo Cano, entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

Incidencias: 5.086 espectadores en el Coliseum Coruña.