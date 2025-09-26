Desfile de Star Wars en Zaragoza: horarios, recorrido y por qué se celebra

Zaragoza, la capital aragonesa, se convertirá este fin de semana en el escenario de una de las citas más esperadas por los fans de Star Wars. El Training Day 2025, organizado por la Legión 501 – Spanish Garrison, reunirá a más de un millar de personajes del universo galáctico en un desfile que recorrerá el centro de Zaragoza el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas.

El evento, que alcanza su XV edición, aterriza por primera vez en la ciudad y promete ser un espectáculo único, tanto por la magnitud del desfile como por la respuesta del público. Además, no se trata únicamente de un encuentro para seguidores de la saga: el carácter solidario del Training Day lo convierte en una cita con fuerte dimensión social.

¿Cuál es el recorrido?

El recorrido comenzará en el CEIP Cándido Domingo, en el barrio del Arrabal, y cruzará el Puente de Piedra para adentrarse en el casco histórico. Los personajes, que van desde soldados de asalto hasta jedis, pasando por siths y droides, desfilarán por calles emblemáticas como Don Jaime, Coso y Alfonso I, hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde se realizará la tradicional fotografía de grupo. Después, el cortejo continuará por Echegaray y Caballero, volverá a cruzar el puente y regresará al punto de inicio.

El espectáculo estará acompañado por 200 músicos, que interpretarán piezas de las icónicas bandas sonoras de John Williams. En total, unas 1.000 personas caracterizadas y 350 colaboradores trabajarán en la logística, garantizando que el desfile se desarrolle con seguridad y fluidez

La fuerza ya ha llegado a Zaragoza.🚀

Actividades programadas

El programa arranca este viernes 26 de septiembre con un photocall solidario en la Plaza del Pilar a las 19:00 horas, en el que los asistentes podrán fotografiarse con sus personajes favoritos a cambio de un donativo. A las 21:00 horas, el mismo escenario acogerá un concierto de música de Star Wars, pensado para todos los públicos.

Además, el Centro de Historias de Zaragoza acogerá la exposición «Legión 501. Un imperio solidario», que mostrará trajes, accesorios y curiosidades de esta agrupación de fans reconocida internacionalmente.