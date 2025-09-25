Los policías estallan por el «desprecio» de Sánchez al indultar a dos ultraizquierdistas en Zaragoza

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado duramente el indulto concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, dos ultraizquierdistas integrantes de los denominados Los 6 de Zaragoza, los seis jóvenes inicialmente condenados a prisión por agredir a policías en unos disturbios que tuvieron lugar en Zaragoza en 2019, durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

Desde el sindicato policial señalan directamente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un indulto que «representa un desprecio tanto a los agentes agredidos como a las decisiones judiciales que los amparan», tal y como exponen en un comunicado difundido este jueves.

Además, cuestionan que el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, justifique el perdón en nombre de la justicia y la equidad. «A nuestro juicio es una forma de desautorizar a los jueces que dictaron una sentencia de cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 140.000 euros por agresiones a policías», han argumentado.

«Se envía un mensaje peligroso: que la violencia contra los agentes puede quedar impune si se reviste de argumentos políticos», añade el SUP, como valoración a un indulto del Ejecutivo central que fue celebrado por partidos como Sumar, Podemos o IU, todos de ultraizquierda como los radicales.

Como parte del comunicado, el Sindicato Unificado de Policía lamenta que el Gobierno «continúe negando» el reconocimiento como profesión de riesgo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Mientras, demuestran, los datos de agresiones son «alarmantes», ya que en 2024 se registraron 16.788 agresiones a agentes, lo que supone un incremento del 30% respecto a los niveles prepandemia.

«Mientras que en países como Alemania endurecen las penas sobre los agresores a los agentes, en España, lejos de proporcionar una protección férrea a los agentes que garantizan el orden público, se opta por medidas que debilitan su autoridad y ponen en riesgo su integridad», ha finalizado el comunicado del SUP tras el indulto de Sánchez a Los 6 de Zaragoza.

Indulto a ‘Los 6 de Zaragoza’

El martes, el Gobierno aprobó el indulto a los dos ultraizquierdistas pertenecientes a Los 6 de Zaragoza que fueron condenados por los disturbios en un mitin de Vox. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, a propuesta del Ministerio de Justicia que comanda Bolaños, se aprobaba el indulto a Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre.

Ambos radicales de izquierdas fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos durante unos altercados «contra un acto de la ultraderecha», tal y como definió Alegría el mitin de Vox. Los cuatro mayores de edad implicados fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de prisión cada uno. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó las penas a siete años, pero el Tribunal Supremo (TS) rebajó finalmente la condena a cuatro años y nueve meses.