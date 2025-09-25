Abascal dice que el Gobierno ha puesto en peligro a las mujeres por unas «pulseras de porquería»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que «se ha puesto a sí mismo la etiqueta de Gobierno más feminista», ha puesto a las mujeres maltratadas «en riesgo comprando una porquería», en referencia a las pulseras defectuosas cuyos fallos adelantó en exclusiva OKDIARIO.

Abascal también ha denunciado que el Gobierno socialcomunista es el que «ha puesto en la calle a los violadores por una ley absolutamente infame», pero también el que está «haciendo bandera de la violencia contra la mujer». Además de destacar la compra de pulseras antimaltrato que desprotegen a las víctimas, el también presidente de Patriots ha añadido que es el Gobierno «que está importando ilegales permanentemente».

«Este Gobierno que se ha puesto a sí mismo la etiqueta de Gobierno más feminista de la historia tiene un gravísimo problema de fanatismo ideológico y de incompetencia criminal», ha añadido Abascal este jueves, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

El Gobierno de Sánchez es un peligro para las mujeres. pic.twitter.com/PGywaJJbil — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 25, 2025

El autodenominado Gobierno más feminista de la historia sigue demostrando que está muy lejos de serlo y Abascal ha incidido en que con la «acción política» y las «políticas migratorias», el Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez, desde que llegó al poder, ha provocado que se tripliquen «las tasas de violación en España».

«Las mujeres españolas están en peligro con Pedro Sánchez», ha subrayado Santiago Abascal, que también cree que «cada vez hay más niñas en riesgo muy serio en España, en riesgo de matrimonios forzosos, en riesgo de ablación, y en riesgo de ser encerradas bajo una cárcel de tela».

«Vemos que cada vez hay más casos en nuestra sociedad y es hora de negociar lo que está haciendo este Gobierno, de poner pie en pared y de defender a las mujeres de verdad», ha añadido el líder de Vox, en unas declaraciones con el objetivo de desenmascarar a Pedro Sánchez al hilo del escándalo de las pulseras antimaltrato por el que el Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Abascal y los límites de Sánchez

En una entrevista reciente, en este caso en Telemadrid, Santiago Abascal dejó claro que Pedro Sánchez «no tiene límites» y que ya lo ha demostrado con anterioridad. Por eso, no cerró la puerta a la hora de que el presidente del Gobierno pueda hacer «una trampa electoral» con el objetivo de «alterar el resultado de las próximas elecciones generales.

Además, Abascal rechazó que, como dice el PSOE, haya crispación en España. Sobre los insultos que han denunciado desde la bancada socialista, el líder de Vox afirmó que son «palabras frente a la violencia», al tiempo que reiteraba que «lo peor» del jefe del Ejecutivo central «está por llegar».