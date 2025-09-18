El líder de Vox, Santiago Abascal, ha destacado la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda hacer una «trampa electoral» con el objetivo de «alterar» el resultado de las próximas elecciones generales. «Ya ha demostrado que no tiene límites», ha recordado el también presidente de Patriots.

Abascal ha rechazado que, como asegura el PSOE, haya crispación en España. y niega que esté insultando a Sánchez. «Son palabras frente a la violencia», ha afirmado el referente de Vox, además de reiterar que «lo peor» del jefe del Ejecutivo «está por llegar». A raíz de este aviso, Abascal tuvo que justificar sus palabras y ha puntualizado que «no sabe» lo que puede legar a hacer Sánchez para mantenerse en el poder, pero que «no descartaría nada, ni siquiera una trampa electoral».

«Cualquier cosa que puedan hacer pensando que no les pillan que altere el resultado electoral, a cualquier cosa, yo creo que Sánchez ya ha demostrado que no tiene límites», ha añadido el dirigente de Vox en una entrevista en Telemadrid, poniendo de ejemplo la alianza con la formación proetarra y separatista Bildu.

Abascal también ha denunciado que sus referencias al presidente del Gobierno son «palabras» frente a un Ejecutivo «dispuesto a usar la violencia» y se ha referido a Sánchez como «corrupto, traidor, indecente, psicópata o chulo de putas», con unos términos que cree que «responden a la verdad».

«Digo lo que tengo que decir, la gente me reprocha no ser aún más duro con Sánchez, pero después yo no compadreo en la cafetería del Congreso, me creo lo que digo», ha subrayado Santiago Abascal, quien ha recapitulado y recordado que Pedro Sánchez llamó «ruin» a Mariano Rajoy en televisión y que a él mismo le ha llamado «traidor».

«Lo que hay es una mafia en el poder, corrupción inaceptable y violencia en la calle que siempre viene del mismo lado», ha comentado, en referencia al boicot de radicales propalestinos en la Vuelta a España, que Abascal ha resaltado que Sánchez «jaleó» con sus declaraciones previas a la última etapa de la carrera ciclista.

«Es el Gobierno el que está dispuesto de verdad a usar la violencia. Lo nuestro son palabras que creo que definen una acción política», ha rematado el dirigente de Vox, antes de zanjar su exposición denunciando que el jefe del Ejecutivo «mandaba a Vallecas a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente Pablo Iglesias», para «apedrear» a cargos de su formación en un mitin.

El Supremo da la razón a Abascal

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió el miércoles la querella interpuesta por el PSOE contra Santiago Abascal por delito de odio, injurias y amenazas, tras pronunciar el líder de Vox la frase de «colgar de los pies» a Pedro Sánchez, en un medio argentino.

El Supremo explica en la resolución que no todo lo que puede considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos resulta «penalmente relevante». En el auto, al que tuvo acceso este medio, se analizan las expresiones que utilizó Santiago Abascal en la entrevista concedida al diario argentino Clarín el 10 de septiembre de 2023 por las que se querelló el PSOE.

Sobre las mismas, señala que «patentizan una frontal radical oposición tanto a la persona de Sánchez como a su gestión política». Sin embargo, en el auto se añade que el rechazo «no satisface los niveles de antijuricidad penal que reclaman los tipos penales» incluidos en la querella.