Quién canta hoy 5 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

El COAC 2026 entra en uno de sus momentos más decisivos este jueves 5 de febrero, con la celebración de la séptima y última función de los Cuartos de Final en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Una sesión especialmente esperada porque cierra la fase y deja ya perfilado el camino hacia las semifinales del Carnaval de Cádiz y como no, hacia la Gran Final del 13 de febrero.

La función reúne a siete agrupaciones, repartidas entre coros, comparsas y chirigotas, que vuelven a subirse a las tablas del Falla para defender su pase. Como es habitual, la sesión comenzará a las 20:00 horas, con un orden de actuación que ya se ha confirmado y una duración que se alargará bien entrada la madrugada. Toma nota, porque a continuación, te contamos quién canta hoy, el orden de actuación completo, los detalles de esta última sesión de cuartos, el calendario oficial del COAC 2026 y dónde ver el concurso en directo, tanto por televisión como por internet.

Quién canta hoy 5 de febrero en el COAC 2026

La séptima función de cuartos contará con 7 agrupaciones, siguiendo el formato habitual del concurso:

Coro : Los mentirosos

: Los mentirosos Comparsa: Los invisibles

Los invisibles Chirigota : L@s quince en las algas

: L@s quince en las algas Comparsa: La Biblioteca

La Biblioteca Chirigota : Los que la tienen de mármol

: Los que la tienen de mármol Comparsa : La Condená

: La Condená Chirigota: Ssshhhhh!!

Como las sesiones anteriores, la de hoy será una noche variada, con estilos muy distintos y nombres que llegan a esta fase con opciones reales de meterse en semifinales. Al ser la última función de cuartos, muchas agrupaciones se juegan aquí su futuro en el concurso.

La última sesión de cuartos de Final del COAC 2026

Desde el 30 de enero, los cuartos se han desarrollado sin pausa en el Falla, una sesión detrás de otra. Con siete u ocho grupos por jornada, las noches se han ido alargando más de lo previsto y el cierre suele llegar pasada la una y media, cuando ya queda poco público en el patio de butacas.

El sistema de puntuación sigue el modelo oficial del concurso:

Cada uno de los seis vocales del jurado otorga una puntuación de 0 a 10.

La puntuación máxima posible es de 60 puntos.

posible es de Las notas son acumulativas, sumándose a las obtenidas en la fase de clasificatorias.

Esta séptima función pone el broche final a los cuartos y deja ya todo preparado para conocer qué agrupaciones continúan el camino hacia la Gran Final.

Fechas y calendario oficial del COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2026 arrancó el 11 de enero y se prolongará hasta la Gran Final, que se celebrará el 13 de febrero de 2026.

Estas son las fechas clave del COAC 2026 en la categoría de adultos:

Preliminares: del 11 al 28 de enero

del 11 al 28 de enero Cuartos de Final : del 30 de enero al 5 de febrero

: del 30 de enero al 5 de febrero Semifinales: del 8 al 11 de febrero

del 8 al 11 de febrero Gran Final: 13 de febrero de 2026

Un calendario intenso que concentra, en poco más de un mes, lo más importante del Carnaval de Cádiz sobre las tablas del Falla.

¿A qué hora comienzan los Cuartos de Final del COAC 2026?

Todas las sesiones de cuartos, incluida la de hoy 5 de febrero, comienzan a las 20:00h, en directo desde el Gran Teatro Falla. El horario se mantiene de forma uniforme a lo largo de toda la fase.

Horario y dónde ver los Cuartos de Final del COAC 2026

Como el resto de sesiones de cuartos, la última de todas se podrá seguir por televisión a través de Onda Cádiz que de hecho, ha emitido el COAC 2026 desde el primer día y así lo hará hasta la final. Pero además, Canal Sur emite también esta fase a través de su segundo canal, ATV. Y si prefieres verlo online puedes mediante Canal Sur Más o la emisión online de Onda Cádiz, tanto en su web como en su canal de YouTube.

Horario y dónde ver las Semifinales del COAC 2026

Las Semifinales del COAC 2026 se celebrarán del 8 al 11 de febrero, comenzando cada día a las 20:00h desde el Gran Teatro Falla. Como ocurre con la sesión de cuartos, si quieres verlo por televisión puedes hacerlo a través de Onda Cádiz TV, con la retransmisión complet, así como en Canal Sur, que emitirá el arranque de la sesión en ATV (de 20:00h a 21:00h) y continuará después en Canal Sur Televisión y Canal Sur Más.

Por internet, las semifinales también estarán disponibles a través del canal de YouTube y la web de Onda Cádiz y como no, mediante la plataforma digital Canal Sur Más.

Horario y dónde ver la Gran Final del COAC 2026

La Gran Final del COAC 2026 se celebrará el viernes 13 de febrero, a partir de las 20:00h, en el Gran Teatro Falla. Podrá verse en directo a través de Canal Sur y también mediante Onda Cádiz TV, en su emisión televisiva.

Y, como en las fases anteriores, también estará disponible por internet, a través del canal de YouTube de Onda Cádiz, su página web y la plataforma Canal Sur Más.