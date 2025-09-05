Ya en cines: ‘Romería’ de Carla Simón emociona y ameniza el inicio de septiembre

La vuelta del verano puede ser dura, pero los estrenos del fin de semana llegan para amenizar ese a menudo, tan tedioso regreso a la rutina. Y ese hastío siempre es menos problemático si figuras autorales tan estimulantes como Carla Simón estrenan película. Romería llega a las salas españolas, tras su nominación a la Palma de Oro de Cannes y como una de las férreas candidatas a ser una de las máximas protagonistas en los próximos premios Goya 2026. A continuación, repasamos las novedades más relevantes que están disponibles desde ya mismo en la cartelera nacional:

Los estrenos del fin de semana

‘Romería’

Esta misma semana, la cinta de Simón celebró su preselección para los Oscar junto a Sirat y Sorda. Una noticia magnífica para promocionar el trabajo distribuido por Elastica Films, cuya trayectoria a nivel de premios ostenta un gran futuro en la próxima fiesta del cine español.

Cerrando su trilogía particular sobre la memoria familiar, compuesta por Verano 1993 y Alcarràs, la directora catalana nos presenta en Romería a Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. El cual falleció años atrás de sida, como su madre.

‘Expediente Warren: el último rito’

La saga se despide con la última investigación del matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga), dentro de un caso aterrador contextualizado en en los años 80. ¿Cómo terminará esta franquicia que ha tenido cuatro entregas principales e incontables spin-off?

‘El talento’

Romería no es la única película patria que viene dispuesta a sorprender a los espectadores este fin de semana. Protagonizada por Ester Expósito y dirigida por Polo Menárguez, El talento adapta la novela homónima de Arthur Schnitzler, donde una estudiante de violonchelo de sobrado talento celebra el aniversario de su amiga Idoia. Sin embargo, la noche adquiere un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre: tiene la posibilidad de sacrificarse y asegurarse el futuro, pero a costa de su propia dignidad.

’13 días, 13 noches’

Thriller bélico que versiona el material de Mohamed Bida. Corre el año 2021 y las tropas estadounidenses se preparan para abandonar el país, justo en el momento en el que los talibanes asaltan la capital y toman el poder. El comandante Bida se refugia con los suyos en la embajada francesa y negocia con el enemigo la idea de organizar un convoy. Comenzará entonces una carrera contrarreloj para huir de Kabul antes de que el lugar se convierta en un auténtico infierno.

‘April’

Fue el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia 2024 y en general, uno de los títulos europeos más destacados del pasado año. Un drama que nos presenta a Nina, una ginecóloga que tras perder a un recién nacido en un parto, se ve sometida al escrutinio del lugar, desatando los rumores que le atribuyen la ejecución de abortos ilegales a quienes lo necesiten.

‘Magazine Dreams’

La cinta del cancelado Jonathan Majors (Creed III) por fin ve su estreno en nuestro país. Dirigida por Elijah Bynum (Noches de verano), la trama relata la vida de un culturista que sueña con convertirse en la estrella de su disciplina. A pesar de las advertencias de los médicos que le explican el daño irreparable que se está generando en su cuerpo.